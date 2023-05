Le sultan Haitham d’Oman, médiateur entre l’Iran et les pays occidentaux dans des dossiers clefs notamment celui du nucléaire, est arrivé dimanche à Téhéran pour une visite de deux jours.

Le sultan a été accueilli en milieu d’après-midi à l’aéroport de Mehrabad par le premier vice-président iranien, Mohammad Mokhber. Avant son arrivée, le chef de la diplomatie omanaise, Badr Albusaidi, avait assuré au quotidien Chark Awsat que « cette visite historique aura un impact positif sur la sécurité et la stabilité de la région ».

Elle intervient un an après la visite à Mascate du président iranien Ebrahim Raïssi, au cours de laquelle les deux pays avaient signé une série d’accords commerciaux. Ce déplacement est organisé aussi « en plein coeur d’une phase nouvelle et positive dans les relations régionales, qui encourage » les pays de la région « à soutenir le dialogue pour résoudre les problèmes », a ajouté M. Albusaidi.

Contrairement à la plupart de ses voisins, Oman entretient depuis longtemps d’excellentes relations avec la République islamique, jouant régulièrement le rôle de médiateur entre Téhéran et les pays du Moyen-Orient et de l’Occident. Il avait facilité les négociations entre l’Iran et son ennemi juré Washington, ainsi que les discussions autour du dossier nucléaire et celles entamées pour la reprise des relations avec l’Arabie saoudite.

Riyad et Téhéran, deux puissances rivales au Moyen-Orient, ont décidé en mars de rétablir leurs relations diplomatiques, rompues en 2016. Plus récemment, le chef de la diplomatie iranienne, Hossein Amir-Abdollahian, a remercié Mascate pour ses « efforts positifs » dans un échange de prisonniers entre Bruxelles et Téhéran.

L’humanitaire belge Olivier Vandecasteele a été relâché vendredi en échange d’un diplomate iranien, Assadollah Assadi, condamné en Belgique pour terrorisme. Le sultan Haitham est arrivé en Iran après une visite en Egypte, où il a rencontré le président Abdel Fattah al-Sissi.

Téhéran, qui compte reprendre ses relations avec le Caire, a fait état de discussions en décembre entre son chef de diplomatie et le dirigent égyptien, en marge d’une réunion à Oman.

