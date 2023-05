Une opération de résistance a visé ce mardi 30 mai un colon dans la province de Tulkarem au nord-est de la Cisjordanie occupée.

Selon les médias israéliens, un ou plusieurs résistants palestiniens ont ouvert le feu sur la voiture d’un colon à proximité de la colonie Hermesh, proche du village palestinien Qaffin au nord de Tulkarem.

L’armée d’occupation israélienne a par la suite lancé une campagne de ratissage dans la région à leur recherche. Les médias ont publié la photo du colon tué. C’est le 21ème colon israélien tué dans des opérations de résistance depuis le début de l’an.

Cette opération survient quelques heures après une incursion militaire israélienne dans le camp Nour Shams également à Tulkarem.

La Brigade de Tulkarem a assuré avoir fait exploser des engins piégés au passage d’un convoi israélien à l’aube de ce mardi escortés par des bulldozers.

Les soldats de l’occupation y ont saccagé des maisons et des commerces dans le camp étaient à la recherche de combattants palestiniens, sans parvenir à leurs fins.

Les médias palestiniens ont aussi fait état qu’une unité israélienne a aussi mené une incursion dans le camp askar à l’est de Naplouse.

Ses soldats y ont pris les dimensions d’une maison dans le camp appartenant à la famille du martyr Hassan Qatnani, pour préparer le terrain à sa démolition. Accusé d’avoir réalisé en avril dernier l’opération près de la colonie en Cisjordanie occupée au cours de laquelle 3 femmes soldates israéliennes ont été tuées, il a été tué au début de ce mois-ci. L’entité hébraïque exécute de politique de punition collective à l’encontre des Palestiniens, à l’insu du droit international.

La Cisjordanie est un territoire palestinien occupé par « Israël » depuis 1967. Près de 500 mille colons vivent au milieu de trois millions de Palestiniens.

Au regard du droit international, les colonies israéliennes en Cisjordanie sont considérées par l’ONU comme illégales. Mais aucune mesure n’est prise pour dissuader « Israël » de poursuivre leur élargissement ou l’édification de nouvelles et la confiscation des terres des Palestiniens.

Avec l’avènement du nouveau gouvernement de Benjamin Netanyahu, dominé par la droite extrémiste et les juifs ultra-orthodoxes, les autorités israéliennes ont intensifié leur politique de répression, opérant des incursions quotidiennes dans les villes et localités palestiniennes, menant des campagnes d’arrestation, et tuant les jeunes palestiniens qui les défendent.

Depuis le début de l’année, au moins 154 Palestiniens sont tombés en martyrs. Côté israélien, il y 21 tués ainsi qu’une Ukrainienne et un Italien. Selon un décompte de l’AFP établi à partir de sources officielles israéliennes et palestiniennes.

