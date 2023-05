La Campagne mondiale pour le retour en Palestine a organisé, le lundi 29 mai, une cérémonie en l’honneur d’éminentes personnalités politiques et intellectuelles qui ont activement soutenu la cause palestinienne.

Le site d’AlManar était présent à cet événement baptisé « Première réunion internationale des ambassadeurs du retour en Palestine ».

La cérémonie, qui s’est tenu à Beyrouth, a été marquée par les contributions de huit éminents ambassadeurs, qui ont joué un rôle central dans la défense de la Palestine.

Il s’agit de Mandla Mandela, membre du parlement sud-africain et petit-fils du vénéré combattant de la liberté, Nelson Mandela.

Aleida Guevara, militante cubaine et fille du célèbre internationaliste Che Guevara.

Hafid Derradji, journaliste sportif algérien.

Manuel Pineda, député espagnol au Parlement européen.

Moeen Shreif, artiste libanais.

Hussain Al Akraff, artiste bahreïni.

Tushar Gandhi, écrivain indien et petit-fils du Mahatma Gandhi.

Ghassan Ben Jeddou, journaliste tunisien et président de la chaîne de télévision AlMayadeen.

Entretiens exclusifs avec AlManar

Interviewé par AlManar, Mandla Mandela a souligné comment le peuple palestinien a inspiré son grand-père dans sa lutte pour la liberté.

Mandela a également souligné l’importance d’etablir un lien entre l’expérience du peuple palestinien et celle du peuple africain.

S’adressant à AlManar, Tushar Gandhi a pour sa part mis en garde contre les formes de violence qui se sont propagées à travers le monde, notant que son grand-père, Mahatma Gandhi, avait inspiré des gens à travers le monde.

De son côté, le membre du Parlement européen, Manuel Pineda, qui a été choisi pour être l’un des lauréats, s’est également adressé à notre site:

« La Palestine me rappelle les opprimés et ceux qui subissent l’injustice. Le fait de voir un enfant palestinien sourire nous rend optimistes et prouve que la Palestine reste ferme face à une dure occupation. C’est cet espoir qui alimente notre détermination ».

Mick Napier, le chef de la campagne écossaise de solidarité avec la Palestine, a parlé à notre correspondant « du double standard européen et de la nécessité d’une plus grande solidarité avec les Palestiniens ».

Tim Anderson, l’universitaire et militant australien, a également mis l’accent sur le droit de résister.

Une badge du général martyr Qassem Soleimani, chef de la Force AlQods affiché sur la chemise d’Anderson a attiré notre attention. Il a dit:

« Cet homme Soleimani qui a annoncé la défaite de Daech en 2017, ne parlait pas de l’Iran mais de toute la région.

Soleimani reste Soleimani après sa mort, un homme dangereux aux yeux des Israéliens et des Américains. Il représente l’espoir et l’unité de la résistance dans la région face à l’occupation.

Ce commandant de la force AlQods est le défenseur de la Palestine, vous savez beaucoup sur lui… ».

S’adressant à AlManar, Feroze Mithiborwala, un militant indien qui consacre ses efforts principalement au conflit israélo-palestinien et à l’impérialisme occidental en Asie, a critiqué l’hégémonie occidentale et indiqué qu’Israël n’existera plus.

Il convient de noter que Mithiborwala a dirigé un convoi humanitaire qui a voyagé de l’Inde à Gaza au cours de l’hiver 2010-2011.

Renforcement de la solidarité avec la Palestine

Le concept de « l’ambassadeur du retour en Palestine », tel que défini par la Campagne mondiale pour le retour en Palestine, vise à renforcer la solidarité avec la Palestine et à sensibiliser le public aux droits du peuple palestinien et à sa juste cause.

La campagne souligne que la désignation d’ambassadeur du retour a été décernée à un groupe de personnalités de renommée internationale connues pour leur soutien indéfectible à la cause palestinienne.

Ces ambassadeurs s’engagent activement via divers forums internationaux et locaux, parallèlement à la Campagne mondiale pour le retour en Palestine, à défendre les droits du peuple palestinien.

Au cours de la première journée de cette réunion, les « ambassadeurs de retour en Palestine » ont visité des maisons de réfugiés palestiniens dans le camp de Bourj Al-Barajneh, où ils ont été chaleureusement accueillis par la population locale.

Ils ont en outre réitéré le droit des Palestiniens au retour et à la libération de la Palestine du fleuve à la mer.

« Poursuite de la lutte jusqu’à la libération »

S’exprimant lors du « Forum international des ambassadeurs du retour en Palestine » à Beyrouth, Aleida Che Guevara a regretté que « nous soyons encore en train de discuter du retour en Palestine, alors nous devrions être au stade d’évoquer les projets de développement pour un peuple qui est déjà revenu en Palestine. Nous exigeons le retour en Palestine, car le monde semble sourd et aveugle aux crimes des sionistes. Le peuple palestinien a besoin que nous soyons tous à ses côtés, raison pour laquelle nous poursuivrons la lutte jusqu’à la libération ».

ابنة المناضل الأممي تشي غيفارا » آليدا تشي غيفارا »خلال « الملتقى الدولي لسفراء العودة إلى فلسطين » في بيروت : يجرحني أننا لازلنا في طور العودة إلى فلسطين، في حين كان يجب علينا أن نكون اليوم في مرحلة التحدث عن مشاريع للتنمية لشعب قد عاد لفلسطين؛ نطالب بالعودة إلى فلسطين، لأن العالم… pic.twitter.com/KA5eykgukb — الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين – GCRP (@return_ar) May 29, 2023

Il convient de rappeler que plusieurs personnalités politiques, sportives, artistiques et influentes de 24 pays ont participé à ce forum, dont l’objectif principal est de consolider la présence de la cause palestinienne sur la scène internationale.

Source: AlManar