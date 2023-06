Les Etats-Unis et le Japon travaillent à la modernisation de leur alliance militaire sous prétexte de contrer les menaces de la Chine, de la Corée du Nord et de la Russie, a déclaré le jeudi 1er juin à Tokyo le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin.

Le haut responsable américain est en visite à Tokyo pour de brèves discussions bilatérales avant de se rendre au sommet sur la sécurité de Shangri-La à Singapour.

En amont d’un entretien avec son homologue japonais Yasukazu Hamada, M. Austin a dit : « nous sommes unis par nos intérêts et nos valeurs communs. Et nous prenons des mesures importantes pour moderniser nos alliances et renforcer notre dissuasion ».

Austin a cité la coopération trilatérale avec l’Australie et la Corée du Sud, ainsi que l’augmentation du « rythme, de la portée et de l’ampleur » des manœuvres et des entraînements.

Les forces américaines et japonaises deviennent « plus polyvalentes, plus résistantes et plus mobiles », a-t-il poursuivi, saluant la décision du Japon de se doter d’une capacité de contre-attaque et d’améliorer les échanges d’informations avec Washington.

Fin 2022, le Japon, qui est doté d’une Constitution pacifiste, a dévoilé une évolution majeure de sa doctrine de sécurité nationale, s’engageant à porter son budget de défense à 2% du PIB national d’ici à 2027 et qualifiant la Chine de « défi stratégique sans précédent » à sa propre sécurité.