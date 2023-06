Washington a fourni une aide à l’Ukraine pour 38,3 milliards de dollars sous la présidence de Joe Biden, dont 37,6 milliards depuis le début de l’opération militaire spéciale russe dans le Donbass, a annoncé le 31 mai le Pentagone.

« Au total, les États-Unis ont pris des obligations financières pour assurer la sécurité ukrainienne pour plus de 38,3 milliards de dollars après l’arrivée au pouvoir de l’administration Biden, y compris 37,6 milliards à compter de la date du […] 24 février 2022 », détaille la Défense américaine dans son communiqué.

Ce document publié sur le site du Pentagone, dévoile de façon exhaustive les quantités d’armements et de munitions livrées en Ukraine incluant notamment:

Plus de 1.700 systèmes antiaériens Stinger;

Plus de 10.000 systèmes antichars Javelin;

Plus de 60.000 autres systèmes et munitions antichars;

Plus de 160 obusiers de 155 mm et plus de 2 millions d’obus d’artillerie de 155 mm;

Plus de 7.000 munitions de précision de 155 mm;

Plus de 14.000 cartouches de 155 mm pour systèmes de mines antichars à distance;

100 000 cartouches de munitions de char de 125 mm;

Plus de 50.000 obus d’artillerie de 152 mm;

Environ 40.000 obus d’artillerie de 130 mm;

40.000 obus d’artillerie de 122 mm;

60.000 roquettes Grad de 122 mm;

72 obusiers de 105 mm et plus de 500.000 obus d’artillerie de 105 mm;

Un système sol-air Patriot avec des munitions;

Huit systèmes NASAMS;

Plus 30 véhicules tactiques pour missiles TOW et plus de 4.000 missiles antichars TOW;

Plus de 300 véhicules tactiques pour transporter les armes, etc.

Le Pentagone a également promis un nouveau paquet pour soutenir financièrement l’Ukraine à la hauteur de 300 millions de dollars.

Source: Avec Sputnik