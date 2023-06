Les brigades al-Quds/bataillon de Tulkarem ont annoncé que leurs combattants ont attaqué un convoi de véhicules des forces d’occupation avec des balles et des explosifs lors de son incursion dans le camp de Tulkarem.

Les médias palestiniens locaux ont rapporté que des affrontements ont éclaté entre des jeunes hommes et les forces d’occupation qui ont pris d’assaut, à l’aube de ce jeudi, la ville d’Anabta, à l’est de Tulkarem.

Des jeunes hommes ont également mis le feu à des pneus au milieu des routes pour entraver l’avancée des véhicules de l’occupation.

📹 متابعة صفا | شبان يشعلون الإطارات المطاطية في مخيم نور شمس شرق طولكرم لإعاقة تقدم الاحتلال pic.twitter.com/75qE1TmAiy — وكالة صفا (@SafaPs) June 1, 2023

Le Groupe d’intervention rapide (Brigade de Tulkarem), affilié aux Brigades des martyrs d’Al-Aqsa, a revendiqué la fusillade, qui a été menée sur la route de la colonie Harmish, située dans le nord de la province de Tulkarem, dans le nord-ouest de la Cisjordanie.

Dans ce contexte, les forces d’occupation israéliennes ont pris d’assaut, ce jeudi, le camp de réfugiés de Shuafat à Al-Quds et et la région d’Al-Makhfiyya à Naplouse, lançant des vastes campagnes de perquisitions, ce qui a provoqué des affrontements. Un jeune palestinien a été blessé par les balles de l’occupant et un autre a été arrêté.

Les soldats de l’occupation ont également arrêté le jeune Mohammad Hussein Ahmed Kamil, après avoir perquisitionné sa maison dans la ville de Qabatiya, au sud de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie.

Grève de faim des prisonniers palestiniens

Le prisonnier palestinien Walid Daqqa souffre d’un cancer en phase terminale et est maintenant sous respiration artificielle.

Entre-temps, les prisonniers palestiniens dans les geôles de l’occupation ont entamé, ce jeudi, une grève de la faim en protestation au refus israélien de libérer le prisonnier malade Walid Daqqa.

Agé de 61 ans et incarcéré depuis 1986, Daqqa souffre d’un cancer en phase terminale et « est maintenant sous respiration artificielle et ses poumons et ses reins sont gravement atteints » par la maladie.