La Syrie et son allié irakien vont renforcer leur coopération en matière d’aide humanitaire et de lutte contre le trafic de drogue, ont annoncé les chefs de la diplomatie des deux pays dimanche à Bagdad, alors que Damas sort de son isolement diplomatique. La visite en Irak du ministre syrien des Affaires étrangères, Fayçal Mokdad, intervient au moment où le président syrien Bachar el-Assad se défait peu à peu de son statut de persona non grata et retourne sur la scène régionale après plus d’une décennie d’isolement.

Les deux responsables ont également évoqué la question des réfugiés syriens qui ont quitté leur pays à cause de la guerre, fuyant vers les pays voisins: la Jordanie, le Liban et l’Irak, notamment. « Nous avons reçu environ 250.000 réfugiés, dont la plupart se trouvent dans des camps au Kurdistan d’Irak », a rappelé M. Hussein.

La prochaine étape, selon lui, « portera sur l’aide humanitaire et la manière de l’acheminer vers la Syrie », où le séisme du 6 février a fait plus de 6.000 morts, surtout dans les zones rebelles du nord et nord-ouest du pays toujours morcelé par la guerre. Remerciant l’Irak pour sa « solidarité » après le tremblement de terre, Fayçal Mokdad s’est félicité de la « progression » des relations bilatérales. « Nous allons continuer à coopérer pour combattre le terrorisme et éliminer le danger que représente la drogue », a-t-il ajouté.

Dimanche, Fayçal Mokdad doit encore s’entretenir avec le Premier ministre Mohammad Chia el-Soudani et le président Abdel Latif Rachid, selon Ahmad el-Sahaf, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères irakien.

