Dans une nouvelle interview accordée au site internet du journal suisse Neue Zürcher Zeitung, Seymour Hersh, a affirmé que « les USA sont derrière. Les Saoudiens vendent maintenant du pétrole en yuan, tout le monde se lie d’amitié avec l’Iran et la Syrie, l’axe du mal de l’ère Bush/Cheney ».

« Le monde évolue et je pense que nous, les Américains, ne faisons plus partie de cette mouvement », a souligné Hersh.

Seymour Hersh, lauréat du prix Pulitzer et journaliste qui a dénoncé les terribles crimes américains à Mi Lai, ainsi que la torture odieuse des prisonniers à Abu Ghraib, a estimé que « les médias américains craignent une autre candidature de Trump et c’est pourquoi ils ne publient pas de rapports sur le sabotage dans les cours Nordstream 1 et 2, ce qui pourrait compromettre la politique étrangère de l’actuel président américain JoeBiden ».

Cela fait près de quatre mois que Hersh a annoncé que des engins explosifs sous des gazoducs russes avaient été posés par des plongeurs de la marine américaine avec l’aide d’experts norvégiens en juin 2022.

Cependant, le rapport de Hersh a reçu peu d’attention de la part des médias occidentaux depuis lors, qui ont de loin préféré écrire sur d’autres théories, telles que l’implication présumée de saboteurs ukrainiens, que Hersh, ainsi que certains autres experts occidentaux – et même certains journalistes du Times – ont rejetés les qualifiant de bêtises.

Et de poursuivre : »Des journaux comme le New York Times et le Washington Post craignent maintenant une autre candidature de Trump. C’est pourquoi ils ne peuvent pas interférer avec la terrible politique étrangère de Joe Biden » ajoutant que « la version sur l’implication de l’équipe de yachts Andromeda dans les explosions, dont parlent les médias occidentaux, est intenable ».

Et de s’interroger : »Pourquoi dois-je vous expliquer ces choses élémentaires ? Si vous pensez vraiment qu’un yacht de 16 mètres peut jeter l’ancre dans 80 mètres, pour débarquer deux plongeurs et un expert en explosifs en combinaisons lourdes, avec des bouteilles d’oxygène et une grande quantité d’explosifs C4, je ne peux pas du tout vous aider ».

« L’autre chose amusante dans l’histoire d’Andromeda, c’est que de la poudre de TNT et deux faux passeports ont été trouvés à bord. Bien sûr, nous laissons tous de faux passeports à bord. C’était vraiment une mauvaise histoire », a-t-il noté.

Hersh a ajouté que « personne ne s’intéresse au fait que les États-Unis soient impliqués dans ces explosions, personne ne pose de questions au gouvernement américain, et surtout au conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan, au secrétaire d’État Anthony Blinken et aux services spéciaux ».

« Les Américains ne peuvent pas faire cela, cependant, car ils connaissent la réponse », a conclut Hersh.

Source: Médias