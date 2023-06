L’Iran a officiellement rouvert le mardi 6 juin son ambassade à Riyad, la capitale de l’Arabie saoudite, des mois après que les deux pays ont convenu de rétablir leurs relations diplomatiques dans le cadre d’un accord négocié par la Chine, selon les médias saoudiens.

Une cérémonie officielle s’est déroulée dans les locaux de l’ambassade, dans le quartier diplomatique de Riyad.

Elle a eu lieu en présence du vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Alireza Bigdeli, du chargé d’affaires, Hassan Zarnegar, et du directeur des affaires consulaires au ministère saoudien des Affaires étrangères, Ali al-Youssef.

« Nous considérons aujourd’hui comme étant un jour important dans les relations entre la République islamique d’Iran et le Royaume d’Arabie saoudite », a affirmé le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Alireza Bigdeli, lors d’une cérémonie de levée du drapeau.

« La coopération entre les deux pays entre dans une nouvelle ère », a-t-il ajouté, selon le site iranien francophone PressTV.

La réouverture de l’ambassade facilitera les voyages entre l’Iran et l’Arabie saoudite, car ils tentent de rétablir les vols directs, de stimuler le commerce et de rétablir les relations commerciales.

L’Arabie saoudite n’ayant pas encore rouvert son ambassade à Téhéran, le rétablissement des relations diplomatiques permettra aux pèlerins iraniens de demander plus facilement le visa pour le prochain pèlerinage du Hajj.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, a affirmé lundi que les diplomates iraniens avaient déjà commencé à aider les pèlerins iraniens pour le Hajj. Il a déclaré que le consulat d’Iran rouvrirait également cette semaine dans la ville portuaire saoudienne, Djeddah.

Le 10 mars, après plusieurs jours de négociations intensives organisées par la Chine, l’Iran et l’Arabie saoudite ont convenu de rétablir les liens diplomatiques et de rouvrir mutuellement les ambassades sept ans après une rupture de leurs relations.

Dans une déclaration conjointe après la signature de l’accord, Téhéran et Riyad ont souligné la nécessité de respecter la souveraineté nationale l’un de l’autre et de s’abstenir de s’ingérer dans les affaires intérieures l’un de l’autre.

Ils ont convenu de mettre en œuvre un accord de coopération en matière de sécurité signé en avril 2001 et un autre accord conclu en mai 1998 pour stimuler la coopération économique, commerciale, technique, scientifique, culturelle, sportive, et en matière d’investissement et de jeunesse.

Le mois dernier, l’Iran a nommé Alireza Enayati en tant qu’ambassadeur iranien à Riyad.

Enayati avait auparavant été ambassadeur d’Iran au Koweït, assistant du ministre des Affaires étrangères et directeur général des affaires du golfe Persique au ministère des Affaires étrangères.

Le 11 mai, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, a annoncé que l’Arabie saoudite avait nommé un nouvel ambassadeur à Téhéran, conformément à l’accord de mars négocié par la Chine entre les deux pays pour relancer les relations.