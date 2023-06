Le secrétaire d’État américain Antony Blinken attise le conflit en Ukraine, motivé par sa haine envers la Russie, a déclaré ce 7 juin Seymour Hersh, journaliste américain, sur sa plateforme Substack attirant ainsi l’attention sur le discours prononcé par M.Blinken le 2 juin à Helsinki à l’occasion de l’adhésion de la Finlande à l’Otan.

« Son vrai message pourrait être formulé plus crûment: je déteste les Russes et laisse le sang couler », a-t-il écrit.

Selon M.Hersh, le diplomate américain a rejeté toute discussion sur un cessez-le-feu, ne se souciant certainement pas de l’armée et des citoyens ukrainiens.

La vérité voilée sciemment?

Le lauréat du prix Pulitzer est incrédule face aux propos de M.Blinken devant l’auditoire à Helsinki quant à « l’isolement international » et au fait que l’Europe a « rapidement et résolument » tourné le dos à l’énergie russe et que l’Allemagne a immédiatement renoncé à l’utilisation du gazoduc Nord Stream 2.

Pour M.Hersh, le chancelier allemand Olaf Scholz et l’Allemagne ont survécu à l’absence de gaz russe l’hiver dernier grâce à d’importantes réserves, à un hiver plus chaud et à des milliards d’euros de subventions publiques pour les ménages et les entreprises allemandes.

Suite au sabotage des Nord Stream le 26 septembre 2022 et après des accusations infondées contre la Russie, Seymour Hersh, avait accusé les États-Unis d’être derrière cette attaque. Selon lui, des plongeurs américains ont miné le gazoduc en marge des exercices de l’Otan Baltops22.

Source: Avec Sputnik