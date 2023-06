La zone euro est entrée dans une récession technique au cours des trois premiers mois de 2023, mettant les ménages sous la pression croissante de la hausse du coût de la vie dans les 20 pays qui utilisent l’euro comme monnaie, selon les données révisées et publiées le jeudi 8 juin par Eurostat.

Les chiffres de l’office des statistiques de l’UE ont montré que le produit intérieur brut (PIB) avait chuté de 0,1 % au premier trimestre, après les révisions des estimations précédentes.

Le PIB de la zone euro pour le quatrième trimestre 2022 a également été reculé de -0,1 % par rapport à une stagnation déjà prévue de 0 % au dernier trimestre 2022.

Cette révision à la baisse tient au recul à l’entrée en récession du moteur économique de la zone euro, l’Allemagne. Berlin a reconnu fin mai subir une récession technique, pénalisée par les difficultés de son industrie.

Au total, huit pays de l’Union européenne ont connu la plus forte baisse de leur PIB au cours des trois premiers mois de l’année, avec l’Irlande en baisse de 4,6 %.

Comme en Allemagne et en Irlande, le PIB a également diminué en rythme trimestriel en Lituanie, aux Pays-Bas, en Estonie, à Malte, en Hongrie et en Grèce.

La récession était attendue vers la fin de l’année dernière alors que la zone euro était aux prises avec des prix élevés de l’énergie et des denrées alimentaires.

Les ménages du bloc de la monnaie unique ont subi la pression de la hausse du coût de la vie après que le début de la guerre en Ukraine a déclenché une forte augmentation des prix de l’essence et alimenté les taux d’inflation les plus élevés depuis la création de la zone euro.

L’enquête mensuelle de la Banque centrale européenne a montré le mois dernier que les habitants de la zone euro ne sont pas optimistes quant à l’inflation et que les pressions sur les prix resteront fortes pendant les années à venir.

Si les gens s’attendent à ce que les pressions sur les prix restent élevées plus longtemps, cela les rend plus susceptibles de faire pression pour des salaires plus élevés et d’accepter des prix plus élevés, ce qui alimente davantage l’inflation, selon l’enquête.

Andrew Kenningham, économiste en chef pour l’Europe, a également déclaré jeudi dans une note que les dépenses de consommation avaient été « durement touchées » par la combinaison d’une inflation élevée et d’une hausse des taux d’intérêt.

« Nous soupçonnons que l’économie se contractera davantage au cours du reste de l’année 2023 », a-t-il indiqué.