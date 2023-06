Un citoyen turc a été inculpé vendredi en Suède pour « tentative de financement terroriste » du mouvement armé kurde du PKK, une première qui intervient au moment où le pays scandinave tente de convaincre la Turquie de la laisser entrer dans l’Otan.

L’accusé avait été arrêté en janvier après avoir proféré des menaces et tiré avec une arme à feu devant un restaurant de Stockholm, a indiqué le ministère public dans un communiqué.

Inculpé, il a également été renvoyé en procès fin juin à Stockholm.

Cette décision intervient une semaine après le feu vert donné par la Cour suprême suédoise à l’extradition vers la Turquie d’un sympathisant du mouvement armé kurde, là aussi une première qui doit encore être entérinée par le gouvernement.

Selon le parquet suédois, l’objectif de l’homme de 40 ans inculpé vendredi était d’exercer un racket et d’utiliser les fonds pour financer le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), classé comme organisation terroriste par la Turquie mais aussi par la Suède, l’Union européenne et les Etats-Unis.

Selon l’acte d’accusation, qui a eu recours à des informations issues du renseignement français (DGSI) et allemand (BKA), l’accusé a déjà été en lien avec un Turc ayant eu ses comptes gelés pour financement du PKK en France et un autre condamné en 2016 en Allemagne pour appartenance au PKK.

Son futur procès est la conséquence d’un durcissement de la législation antiterroriste suédoise entrée en vigueur en juillet 2022, permettant notamment de faciliter les poursuites en matière de financement de terrorisme.

C’est la première fois que la nouvelle loi, déjà employée dans des dossiers liés à l’organisation Daech, est utilisée pour un sympathisant du PKK. La Suède a depuis adopté un nouveau tour de vis, en vigueur depuis le 1er juin 2023, que Stockholm présente à la Turquie comme la preuve qu’elle prend au sérieux ses demandes de durcissement vis-à-vis du PKK.

Ankara réclame des dizaines d’extraditions de militants qu’elle qualifie de « terroristes » résidant sur le sol suédois en échange de donner son feu vert à l’admission de la Suède au sein de l’OTAN. Une requête impossible à satisfaire selon l’exécutif suédois, les tribunaux indépendants ayant le dernier mot sur ces dossiers.

Source: AFP