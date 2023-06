Le chef de la force paramilitaire russe Wagner a crié victoire assurant que la « contre-offensive » de Kiev de l’OTAN a été mise en échec.

« Au nom de Wagner, bravo les gars! », a lancé Prigojine saluant l’armée russe à laquelle il avait adressé ces dernières semaines multitudes de critiques. « Vous avez fait un excellent travail ».

«Mais nous avons encore beaucoup de travail, afin de restaurer l’ancienne gloire de l’armée russe », a félicité le patron de Wagner, pour une fois sympa avec l’armée régulière russe.

Selon l’expert russe Vladislav Chourigine, «le régime de Kiev en est à son 6e jour de contre-offensive, avec 30% de toutes les réserves disponibles jetées dans le combat, sans rien obtenir de spécial nulle part».

«Si ça continue comme ça, les Ukrainiens devront passer sur la défensive, avec certes une partie de leurs forces préservées, mais avec une colonne vertébrale cassée.»

L’armée russe a pour sa part, indiqué que les forces de Kiev avaient perdu plus de 30 chars au cours d’une offensive nocturne à Zaporijia.

Catastrophiques pour l’image, les vidéos de destruction de matériels de l’OTAN se multiplient. Entre autres, un char Leopard en flamme a été vu battant en retraite.

#Breaking

Russian channels post footage of at least one Leopard 2A6 and numerous Bradley IFV, destroyed south of Orikhiv yesterday.

According to @BILD information, the 47. Ukrainian Mechanized Brigade lost at least two Leopard 2 and 13 Bradley during the day. pic.twitter.com/dDy6owMMgx

— Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) June 9, 2023