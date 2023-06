Aujourd’hui, dimanche, le Conseil de coopération du Golfe a affirmé ses « positions inébranlables en faveur de la préservation de l’intégrité territoriale de la République arabe syrienne et du respect de son indépendance et de sa souveraineté sur ses terres ».

Dans une déclaration publiée à l’issue de son 156e Conseil ministériel à Riyad, le Conseil a souligné « qu’il rejetait l’ingérence régionale dans les affaires intérieures de la Syrie et soutenait une solution politique à la crise syrienne conformément aux résolutions pertinentes des Nations Unies ».

Il a également exprimé son soutien aux efforts de l’Envoyé spécial international pour la Syrie, Geir Pedersen, à cet égard, en plus d’affirmer son soutien aux efforts déployés pour prendre en charge les réfugiés syriens et les personnes déplacées, et travailler pour leur retour en toute sécurité dans leurs villes et villages, conformément aux normes internationales.

La déclaration du Conseil a souligné l’importance de poursuivre et de soutenir tous les efforts visant à aider la Syrie à surmonter sa crise, et la nécessité de prendre des mesures pratiques et efficaces pour résoudre progressivement la crise syrienne.

Le communiqué salue la décision ministérielle de la Ligue arabe concernant la reprise de la participation des délégations gouvernementales syriennes aux réunions du Conseil de la Ligue et de ses organisations et agences affiliées, ainsi que les efforts arabes visant à résoudre la crise en Syrie étape par étape, comme convenu lors de la réunion consultative d’Amman du Groupe de contact ministériel arabe sur la Syrie, qui s’est tenue en mai dernier.

A la fin de sa déclaration, le Conseil a souligné l’importance de poursuivre tous les efforts visant à alléger les souffrances du peuple syrien, se félicitant de l’appel du Secrétaire général des Nations Unies à renouveler le mandat du Conseil de sécurité pour proroger le mécanisme pour l’acheminement de l’aide humanitaire transfrontalière pendant une période de 12 mois.

Il est à noter que la Ligue arabe a annoncé, le mois dernier, la reprise de la participation officielle des délégations de l’État syrien aux réunions du Conseil de la Ligue et de ses sous-organisations et organes.

Source: Médias