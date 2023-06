Le président syrien Bashar al-Assad a souligné ce lundi, l’importance de la coordination dans la prochaine étape, notamment en ce qui concerne les réunions du quatuor et le processus d’Astana.

Al-Assad a déclaré lorsqu’il a reçu l’assistant du ministre iranien des Affaires étrangères pour les affaires spéciales, Ali Asghar Khaji, et sa délégation qui l’accompagne : « Nous devons développer une stratégie commune qui définisse les fondements et clarifie les orientations et les objectifs sur lesquels les prochaines négociations évolueront qu’il s’agisse du retrait turc du territoire syrien, la lutte contre le terrorisme et d’autres questions ».

Il a souligné la nécessité de « fixer un calendrier et des mécanismes de mise en œuvre pour ces titres, en coopération avec les parties russe et iranienne ».

Les deux parties ont discuté de questions bilatérales d’intérêt pour les deux pays, en plus de la coopération et de la consultation régionales et internationales et d’une vision commune à la lumière des développements et changements récents.

De son côté, Khaji a pointé sur la justesse de la vision syrienne concernant les différents dossiers en cours de négociation.

Khaji a exprimé la satisfaction de son pays face à l’évolution des relations extérieures syriennes au niveau arabe notamment, considérant que cette nouvelle phase n’aurait pas eu lieu sans la fermeté de la Syrie et les sacrifices de son peuple face au terrorisme.

Auparavant, le président iranien Ibrahim Raisi avait assuré à son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, que l’Iran et la Turquie ont un rôle important à jouer dans la coopération régionale et le renforcement de la sécurité dans la région.

Le directeur du dossier syrien au ministère turc des Affaires étrangères, Korhan Qaraqosh, a déclaré à la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen que le dialogue avec Damas fait partie de la réunion à quatre organisée par Moscou, notant « qu’ il sera décisif pour parvenir à un règlement en Syrie. »

Les ministres des Affaires étrangères de la Russie, de la Syrie, de la Turquie et de l’Iran ont convenu de charger leurs adjoints de préparer une feuille de route pour la normalisation des relations entre Ankara et Damas, lors d’une réunion à quatre organisée par Moscou, pour rapprocher les points de vue entre Damas et Ankara, alors que les participants pays étaient membres des négociations Astana pour régler la crise syrienne.

Source: Médias