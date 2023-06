Un accident d’hélicoptère pour une cause encore inconnue a eu lieu dans le nord-est occupé de la Syrie au cours du week-end faisant 22 blessés parmi les militaires américains.

Ces 22 militaires américains ont souffert de blessures à des degrés très divers, a rapporté un communiqué du Commandement central CentCom le lundi 12 juin, précisant que 10 d’entre eux ont été transportés vers des centres hospitaliers en dehors de la zone d’opérations.

Le texte affirme que la cause de l’accident d’hélicoptère n’est pas encore claire et fait l’objet d’une enquête. Il indique toutefois « qu’aucun tir de feu ennemi n’a été détecté ».

En dépit des demandes incessantes de Damas, l’armée américaine continue d’occuper les régions septentrionales et orientales de la Syrie et de piller le pétrole et les ressources naturelles du pays sous prétexte de lutter contre les groupes terroristes basés en Syrie, aux côtés de milices kurdes des Forces démocratiques syriennes.

Source: Médias