Le chef du Parti de la dignité en Égypte et secrétaire général du Congrès national arabe, Hamdeen Sabahi, a évoqué dans une interview exclusive avec la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen, l’importance de sa rencontre avec le secrétaire général du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, dans ces circonstances et les signes de rapprochement arabe..

Après sa rencontre avec Sayyed Nasrallah, Sabahi a déclaré à Al-Mayadeen que « cette rencontre donne beaucoup d’espoir », ajoutant que « Sayyed Nasrallah, avec sa valeur à la tête de la résistance face à l’ennemi israélien, avec sa vision et la fermeté du Hezbollah défend les droits de notre nation arabe est capable de tracer le chemin de la libération de la Palestine ».

Sabahi a également exprimé, dans son interview, sa joie d’avoir rencontré Sayyed Nasrallah, soulignant que « cette réunion a porté sur la capacité des forces de résistance de la nation à progresser vers son objectif principal et réaliser le but de la nation , qui sont la libération de la Palestine du fleuve à la mer ».

Sabahi a précisé: « Sayyed Nasrallah, en tant que symbole de cette résistance, a mérité son statut, via de vrais sacrifices offerts par lui et son parti ».

Il a également souligné que « les sacrifices de la résistance restent au premier plan des rangs avec lesquels la Conférence nationale arabe cherche à s’associer, dans le cadre d’atteindre les objectifs de la Conférence nationale arabe, qui sont les objectifs de la résistance soit lutter contre le sionisme et défendre ce son choix légitime ».

Sabahi a également révélé que « la rencontre avec le secrétaire général du Hezbollah a renouvelé ces perspectives, ils ont discuté des changements en ce moment et exploré l’horizon du futur que nous partageons pour le bien de cette grande mission et de son accomplissement ».

Il est à noter que Sayyed Nasrallah a reçu ce matin le chef du Parti de la dignité en Egypte, en présence du responsable de l’Unité des relations arabes et internationales du Hezbollah, Ammar al-Moussawi.

Sayyed Nasrallah a discuté avec Sabahi de la situation arabe en général, des développements de la Palestine occupée et des tâches confiées aux forces vives de la nation concernant cette cause sacrée, en plus de l’importance de mobiliser les cadres nationaux de ces forces pour servir cette cause. ‏

Sabahi a déclaré: « La Conférence nationale arabe appelle à la mobilisation la plus large possible de l’opinion publique arabe et à des efforts concertés. »

La Conférence nationale arabe estime que « le dialogue et le règlement des différends de cette nation entre eux sont une nécessité pour qu’elle puisse affronter ses ennemis, et que chaque combat arabe, effusion de sang ou division arabe est un gaspillage des capacités de la nation, a souligné Sabahi . »

Sabahi a poursuivi: « Nous remarquons qu’il y a maintenant une certaine rationalité dans le réglement de la question arabe, que nous soutenons et poussons dans sa direction, car cela économise notre énergie pour nous consacrer à affronter nos ennemis. »

Sabahi a ajouté : « Nous remarquons que nos peuples arabes dans tous leurs pays sont capables de les guider vers le droit chemin, et que les manifestations de cette prise de conscience sont représentées par la question principale, qui est la cause de la Palestine. »

Selon Sabahi, « cette croissance réside dans la lutte palestinienne à l’intérieur de notre terre occupée, cette grande fermeté à Gaza, cette position vaillante de notre peuple palestinien sur la mosquée Al-Aqsa et dans sa défense et sur la terre et les environs de la Palestine ».

Il a déclaré : « Cette grande manifestation de résistance à la normalisation, dont le dernier signe est l’héroïque martyr de Mohamed Salah, est une fierté, non seulement pour notre peuple en Égypte, mais pour toute la nation arabe ».

Sabahi a souligné que « le martyr égyptien Mohamed Salah a révélé que la normalisation est de l’encre sur du papier dans des accords conclus par les dirigeants, mais qu’elle n’est entrée dans le cœur d’aucune femme ou homme arabes ».

Les accords de normalisation ont-ils commencé à décliner récemment ?

Sur cette question, Sabahi a déclaré : » Les accords de normalisation, du premier accord conclu par Sadate en 79 à la soi-disant paix abrahamique avec certains pays du Golfe, sont tous quaduc, qui n’expriment pas les choix des peuples, et tous ne valent pas l’encre avec laquelle certains dirigeants ont signé les accords ».

