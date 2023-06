Le New York Times a révélé que les Etats-Unis veulent parvenir à un accord informel et non écrit avec l’Iran pour limiter son programme nucléaire, ce que certains responsables iraniens appellent un « cessez-le-feu politique ».

Les grandes lignes des pourparlers stipulent que l’Iran n’enrichira pas d’uranium au-delà de son niveau de production actuel. En retour, l’Iran veut que les États-Unis évitent de durcir les sanctions et ne réclament pas de nouvelles résolutions punitives aux Nations unies ou à l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).

Pour le journal, Ali Vaez, directeur de l’Iran à l’International Crisis Group, a déclaré que l’objectif de l’accord était de « mettre un terme à toute activité qui franchit essentiellement une ligne rouge ou met l’une ou l’autre des parties en position de riposter d’une manière qui déstabilise le statu quo. »

« L’objectif est de stabiliser les tensions et de créer du temps et de l’espace pour discuter de la diplomatie future et de l’accord sur le nucléaire », a-t-il ajouté.

À son tour, Dennis Ross, qui a aidé à formuler la politique au Moyen-Orient de plusieurs présidents américains, a déclaré que l’administration Biden n’avait aucun appétit pour une nouvelle crise, ajoutant qu' »un accord modeste pour éviter les crises peut être utile, mais seulement s’il est limité dans le temps. »

Selon lui, « l’Iran construit de nouvelles installations souterraines susceptibles de résister aux bombes anti-bunker américaines qui menacent actuellement ses sites nucléaires actuels ».

Il y a quelques jours, Middle East Eye a affirmé que « l’Iran et les États-Unis sont sur le point de parvenir à un accord temporaire pour lever certaines des mesures d’embargo imposées à l’Iran concernant le gel de certaines de ses activités dans le domaine de l’enrichissement d’uranium ».

Mais la mission diplomatique permanente de l’Iran aux Nations Unies a démenti les informations selon lesquelles l’Iran et les États-Unis étaient proches d’un accord intérimaire.

Depuis avril 2021, l’Iran et les puissances occidentales ont engagé des pourparlers visant à relancer l’accord, auxquels les États-Unis ont indirectement participé. Malgré les progrès réalisés dans ces pourparlers, ils n’ont pas atteint le stade de l’entente pour réactiver l’accord qui avait été conclu en 2015 et dont les Etats-Unis s’étaient retirés unilatéralement en 2018.

Source: Médias