Le président russe Vladimir Poutine a confirmé aujourd’hui, vendredi, que son pays avait transféré un premier groupe d’armes nucléaires à la Biélorussie, dans une traduction pratique de ce que Moscou avait précédemment annoncé en mars dernier.

Lors du Forum économique de Saint-Pétersbourg, Poutine a déclaré que « les premières ogives nucléaires ont été transférées sur le territoire de la Biélorussie », expliquant que « ce travail sera entièrement achevé d’ici la fin de l’été ».

Il a noté que le « déploiement d’armes nucléaires tactiques » en Biélorussie était le résultat d’un accord annoncé en mars avec le président biélorusse Alexandre Loukachenko, ajoutant que cela avait un effet dissuasif sur « ceux qui pensent infliger une défaite stratégique à la Russie ».

Le 25 mars, Poutine a annoncé que Moscou déploierait des armes nucléaires « tactiques » en Biélorussie. Et la Russie a annoncé, début avril dernier, qu’elle avait commencé à former des militaires biélorusses à l’utilisation de ces armes.

Et en mai dernier, les ministres de la Défense russe et biélorusse ont signé des documents décrivant les procédures de déploiement d’armes nucléaires non stratégiques en Biélorussie.

Les armes nucléaires tactiques sont de petites ogives nucléaires et des systèmes de lancement destinés à être utilisés sur le champ de bataille ou à effectuer une frappe limitée sur l’ennemi. Il est conçu pour détruire des cibles dans une zone spécifique sans provoquer de retombées radioactives généralisées.

Selon les services de renseignement américains, la Russie possède environ 2 000 armes nucléaires tactiques, est considérée comme la première puissance nucléaire au monde et possède un stock pouvant atteindre 4 500 ogives nucléaires.

Source: Médias