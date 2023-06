Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré vendredi que l’Occident avait fait pression sur les pays du Golfe pour qu’ils se joignent aux sanctions contre la Russie, mais ces pressions n’ont pas abouti.

Lavrov a déclaré dans une interview à la chaine satellitaire russe RT en marge du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, en réponse à une question de savoir s’il y a une pression occidentale sur les pays du Golfe pour déstabiliser leurs relations avec la Russie : « Il y a de la pression, mais le fait qu’aucun de la majorité des pays du monde n’a adhéré aux sanctions. Dans les pays du Sud, ces tentatives de pression se sont avérées infructueuses. »

Il a ajouté : « Nos relations avec la Ligue des États arabes et le Conseil de coopération du Golfe ont une longue histoire, et nous tiendrons une réunion avec le Conseil de coopération du Golfe au niveau ministériel le mois prochain en Russie ».

Aujourd’hui, vendredi, le président russe Vladimir Poutine a rencontré le président des Émirats, Mohammed ben Zayed Al Nahyan, en marge du Forum de Saint-Pétersbourg, et Poutine a remercié ben Zayed en disant : « Merci pour vos efforts pour résoudre les problèmes humanitaires dans le contexte des événements dans la direction ukrainienne liés à l’échange de détenus, et un certain nombre de questions entre autre humanitaire ».

L’adhésion le groupe BRICS

Le ministre russe des Affaires étrangères a affirmé que l’adhésion de l’Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, de l’Algérie et de l’Égypte au groupe BRICS enrichira le groupe de l’héritage civilisationnel arabe et islamique de ces pays, réaffirmant le soutien de la Russie à l’expansion du groupe.

Il a ajouté : « Cette adhésion renforcera les principes de multipolarité dont nous parlons actuellement, qui sont maintenant formulés objectivement… Quant aux candidats spécifiques, ils sont tous puissants, y compris l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l’Algérie et l’Égypte ».

Le groupe BRICS est un bloc qui comprend la Russie, la Chine, le Brésil, l’Afrique du Sud et l’Inde. Il a été fondé en 2006, lors d’un sommet organisé par la ville russe d’Ekaterinbourg. Ce groupe international vise à accroître les relations économiques entre eux en monnaies locales, ce qui réduit la dépendance au dollar.

BRICS rassemble les plus grandes économies de croissance du monde

Auparavant, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov, avait déclaré que le nombre de pays souhaitant rejoindre le groupe BRICS continue d’augmenter et avait atteint 20 pays.

Source: Médias