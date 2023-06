Le chef de l’Organisation de renseignement des gardiens de la révolution iranienne, le général de brigade Mohammad Kazemi, a déclaré : « Les résultats de nos enquêtes indiquent que les services de renseignement d’environ 20 pays ont participé aux émeutes qui ont eu lieu dans le pays l’année dernière ».

Kazemi a ajouté : « A noter que les parties qui ont contribué aux événements sont « les États-Unis d’Amérique, la Grande-Bretagne, la France, l’Allemagne, l’entité sioniste, le Canada, la Belgique, l’Autriche, l’Australie, l’Islande, l’Italie, la Norvège, l’Arabie saoudite, Bahreïn et les Émirats arabes unis. »

Il a souligné que « les diplomates français à Téhéran travaillaient à la préparation de rapports et d’informations de terrain sur les émeutes et la situation des institutions de sécurité en Iran ».

Kazemi a souligné que « l’entité sioniste a cherché à constituer un fonds pour soutenir les participants aux émeutes ».

Il a ajouté que « les ambassadeurs de 28 pays européens se sont réunis à l’ambassade d’un des pays européens à Téhéran, afin de discuter du retrait collectif des ambassadeurs de l’Union européenne, et de la fermeture des ambassades des pays européens » à Téhéran.

« Quant au renseignement américain, il a fourni les données cybernetiques nécessaires pour transférer les nouvelles des émeutes à l’extérieur du pays, et a cherché à introduire des dispositifs et équipements techniques pour atteindre cet objectif », selon Kazemi.

Kazemi a confirmé que « les services de renseignement américains travaillaient à « former une équipe pour assassiner des scientifiques iraniens travaillant dans les domaines nucléaire et militaire ».

Il est à noter que le ministre iranien de la Sécurité, Ismail Khatib, a déclaré, en novembre de l’année dernière, que l’Iran avait arrêté, avant le déclenchement des émeutes, des officiers travaillant pour des services de renseignement étrangers, notamment le service de sécurité français.

Le même mois, Nizamuddin Mousavi, porte-parole de la présidence du Conseil de la Choura iranienne, a déclaré : « On estime qu’environ 45 000 personnes forment un réseau à travers le pays, dont certaines ont été arrêtées ».

Quant au ministre iranien de l’Intérieur, Ahmad Vahidi, il a indiqué que « les meneurs des récentes émeutes en Iran avaient reçu une formation dans 7 pays ».

Dans le même contexte, Khatib a indiqué : « L’implication de l’entité sioniste était évidente dans la mise en œuvre des événements récents, ainsi que celle des Britanniques dans la propagande médiatique, et celle du régime saoudien était plus claire dans le soutien financier ».

L’année dernière, l’Iran a été témoin de manifestations et d’émeutes fabriquées de toutes pièces qui ont fait des morts et des blessés parmi les forces de sécurité et les civils. D’autre part, d’énormes rassemblements de masse ont eu lieu pour soutenir le régime en Iran.

Source: Médias