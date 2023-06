Le Hezbollah a fermement condamné l’agression israélienne contre le camp de Jénine, dénonçant la brutalité et la criminalité israéliennes contre les Palestiniens.

Dans un communiqué publié mardi, le Hezbollah a salué « la résistance palestinienne à Jénine pour avoir héroïquement repoussé l’agression sioniste et asséné une gifle douloureuse à l’ennemi qui n’a pu retirer ses véhicules en feu qu’après de longues heures d’affrontements ».

Le Hezbollah a également salué « l’opération héroïque des combattants de la résistance dans la colonie sioniste d’Elie, qui a causé la mort de quatre israéliens, dont des soldats ».

Et d’ajouter : « cette opération prouve une nouvelle fois la volonté de la résistance et sa capacité à frapper l’ennemi quand et où elle le décide ».

Le Hezbollah a souligné que les affrontements à Jénine et l’opération d’Eli ont révélé « la vigilance de la résistance palestinienne et sa volonté de défendre le peuple et les sacro-saints palestiniens ainsi que sa capacité à faire face à la trahison sioniste ».

Cette opération constitue un message à l’ennemi selon lequel : « il est inadmissible de commettre une nouvelle folie à l’encontre des Palestiniens ».

Enfin, le Hezbollah a salué les âmes des martyrs et a espéré que Dieu accorde un prompt rétablissement aux blessés et la victoire au peuple palestinien.

Source: AlManar