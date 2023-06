Une énième opération palestinienne spectaculaire a eu lieu en Cisjordanie occupée, où 4 colons ont été tués et d’autres blessés à proximité de la colonie Aili située au sud de Naplouse au nord de Ramallah.

Le chiffre des auteurs de l’opération n’est pas définitif. Selon la chaine de télévision israélienne Channel 13, 3 palestiniens armés de mitrailleuses automatiques de type M-16 ont ouvert le feu entre Naplouse et Ramallah. D’autres médias avancent qu’ils étaient seulement deux auteurs.

Selon les images, l’opération a eu lieu dans une station-service

« Des hommes armés en voiture ont ouvert le feu sur le gardien à l’entrée de la colonie Aili et l’ont blessé. Par la suite, ils ont attaqué un restaurant dans l’endroit tuant 3 et blessant 2 dont l’un est dans un état très grave. L’un des auteurs a été visé tandis que les autres ont pris la fuite. Des mitrailleuses de qualité ont été utilisées dans l’opération et non pas des armes de fabrication locale », a expliqué un média israélien.

Il est question que l’un des auteurs est entré dans le restaurant en possession d’un magasin de munitions supplémentaire.

Dans un premier moment, les médias ont indiqué qu’il y avait 8 blessés. Par la suite, ils ont rapporté que 4 ont été tués.

« Tous les tués de l’attentat de Aili ont été atteints à la tête par des coups de feu », décrivent ces médias assurant que « deux auteurs de l’opération ont ouvert le feu sur le gardien de la colonie et ont continué à tirer sur les chauffeurs des voitures et le restaurant ».

D’après les médias palestiniens, Mohannad Chahadé, l’un des résistants a succombé, il faisait partie du Hamas.



Dans plusieurs villes de la Cisjordanie occupée, cette opération a été célébrée avec joie et des friandises ont été distribuées.

Le Hamas et le Jihad islamique l’on saluée.

Depuis le début de l’an 2023, les opérations de résistance palestinienne en Cisjordanie occupée ont connu une importante escalade. On dénombre 22 colons tués durant cette date et 216 blessés.

Selon le Centre palestinien pour les Informations, Moota,

** 68 des opérations se sont déroulées dans la ville sainte al-Qods (Jérusalem) : 12 colons tués et 56 blessés

** 68 opérations ont eu lieu à Naplouse tuant 3 colons et blessant 65.

** 10 opérations à Ariha (Jéricho) au cours desquelles 4 colons ont succombé

** 17 opérations dans les territoires de 1948 au cours desquelles 2 colons ont péri.

** 8 opérations à Tulkarem avec 1 tué et 7 blessés

** 20 opérations ont Jénine : 20 blessés.

** 19 opérations à Ramallah : 19 blessés.

** 15 opérations à al-Khalil: 15 blessés.

** 10 opérations à Qalqilia: 10 blessés

** 2 opérations à Bethlehem: 2 blessés.

** 1 opération à Tubass: 1 blessés.

Source: Divers