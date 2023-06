La contre-offensive ukrainienne se poursuivant, les forces russes ont repoussé deux attaques sur l’axe de Zaporojié. L’armée a déclaré avoir réprimé nombre de groupes de renseignement et de sabotage sur tous les axes et intercepté plusieurs projectiles de HIMARS.

Durant ces dernières 24h, l’armée russe a fait sauter plusieurs stocks de munitions ukrainiens, a abattu 12 drones et intercepté sept projectiles de systèmes HIMARS et Ouragan, selon le bilan actualisé du ministère russe de la Défense.

Au total, les forces ukrainiennes ont perdu en 24h plus de 830 militaires, dont la plupart sur l’axe de Donetsk.

Sur l’axe de Zaporojié, deux attaques d’une brigade ukrainienne à l’appui de chars ont été sapées. Ce, grâce aux frappes portées par l’aviation et l’artillerie.

Destructions axe par axe

Axe de Donetsk-Sud et de Zaporojié: les forces de Kiev ont perdu huit chars, six blindés d’infanterie, 13 véhicules blindés, trois autres véhicules, deux obusiers D-20, un obusier Msta-B, un canon d’artillerie Gvozdika et un lance-roquettes multiple Grad. Les militaires russes sont parvenus à mettre fin aux activités de trois groupes de renseignement et de sabotage ukrainiens.

Axe de Donetsk: la partie russe a anéanti un char, deux véhicules, ainsi que huit autres véhicules.

Axe de Koupiansk: les troupes russes ont mis fin aux activités de trois groupes de renseignement et de sabotage ukrainiens et ont mis hors service un blindé et deux pick-up. Un militaire ukrainien a été capturé.

Axe de Krasny Liman: les pertes ukrainiennes se comptent à un véhicule blindé d’infanterie, deux blindés, quatre pick-up, ainsi qu’un obusier D-30 et trois canons d’artillerie Gvozdika. Huit soldats ukrainiens ont été capturés. Parallèlement, les activités de trois groupes de renseignement et de sabotage ont été déjouées.

Axe de Kherson: les forces russes ont détruit sept véhicules, un canon automoteur Akatsiya, deux obusiers Msta-B et un système d’artillerie M777 de fabrication américaine.

Source: Avec Sputnik