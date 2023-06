L’envoyé spécial pour le Liban du président français Emmanuel Macron, Jean-Yves Le Drian, a rencontré ce jeudi matin, au Grand Sérail, le Premier ministre libanais sortant, Nagib Mikati, avant de se rendre à Bkerké pour s’y entretenir avec le patriarche maronite, Béchara Raï, selon l’Agence nationale d’information (Ani, officielle).

Les deux responsables ont brossé, selon un communiqué du Sérail, un « tableau précis de la situation au Liban et des efforts développés par la France pour mettre un terme à la crise politique ». « La solution repose dans l’élection d’un nouveau président », a affirmé à ce sujet M. Mikati.

En ce qui concerne la crise économique et financière, le Premier ministre sortant a ajouté que son cabinet a « approuvé les réformes demandées et signé un accord préliminaire avec le Fonds monétaire international », estimant que l’adoption de ces projets par le Parlement donnerait une « poussée » supplémentaire pour trouver des solutions à la crise.

« Le but de cette première visite au Liban est de sonder la situation et de voir comment aider à trouver des solutions », a de son côté déclaré M. Le Drian.

Arrivé à Beyrouth mercredi après-midi, M. Le Drian a déjà eu une « réunion franche et bonne » avec le président de la Chambre Nabih Berry.

Il devrait également rencontrer les chefs des principaux partis chrétiens ainsi que des représentants de la contestation et du Hezbollah.

Une étape est également prévue à Yarzé, pour une réunion avec le chef de l’armée, Joseph Aoun.

Selon des informations obtenues par plusieurs médias libanais, l’ancien ministre des Affaires étrangères réunira en outre, vendredi à la Résidence des Pins, les ambassadeurs d’Arabie saoudite, du Qatar, de l’Égypte, de la France et des États-Unis, les cinq pays ayant participé à la réunion de Paris sur le Liban le 6 février dernier.

À l’issue de cette première mission, Jean-Yves Le Drian devra rédiger un rapport pour le président Macron, lui présentant les points de vue des différents protagonistes et les issues potentielles à la crise. Selon une source diplomatique française, un nouveau déplacement au Liban est prévu au cours de l’été.

Jean-Yves Le Drian a été chargé il y a deux semaines par Paris de trouver une issue à l’impasse politique libanaise, le pays subissant une vacance présidentielle depuis plus de huit mois, faute de consensus.

Sa tournée au Liban intervient une semaine après la douzième séance électorale tenue au Parlement, qui s’est conclue sur un match (quasi) nul entre les deux candidats, l’ancien ministre des Finances du gouvernement Siniora, Jihad Azour, soutenu par les partis chrétiens, et l’ancien ministre et chef du parti Marad Sleiman Frangié, favori du tandem Amal-Hezbollah.

Sa visite suit également l’entretien de vendredi entre M. Macron et le prince héritier saoudien Mohammad ben Salmane à Paris, lors duquel le dossier libanais a été abordé.

Pas d’initiative

Une source politique citée par le quotidien libanais Al-Binaa a rapporté que « la visite de Le Drian ne sera pas décisive et ne portera pas d’initiative précise, mais s’inscrit plutôt dans une feuille de route établie par la France qui comprend des étapes successives pour mettre fin à la crise présidentielle ».

Pour sa part, le quotidien Al-Akhbar a indiqué que « les forces politiques sont persuadés que cette visite n’apportera rien de nouveau dans la position française, et qu’elle est similaire à la première visite du président français Emmanuel Macron au Liban après l’explosion du port de Beyrouth, en termes de rencontres avec les différentes forces politiques pour les inciter au dialogue afin de sortir de la crise ».

Et des sources bien informées rapportent que Le Drian « n’était pas qu’un auditeur. Il est vrai qu’il n’a pas présenté de proposition ou d’initiative, mais il a évoqué avec le Président du parlement les derniers développements, notamment la dernière session électorale du 14 juin. Il n’a pas non plus abordé l’initiative française, mais a plutôt parlé de la nécessité d’un consensus et d’un dialogue entre les Libanais ».

Sources: OLJ + AlAkhbar + AlBinaa