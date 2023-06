Le site Intelligence Online a rapporté que le Comité d’étude républicain, un groupe de républicains conservateurs à la Chambre des représentants, a soumis son objection au financement américain des Forces armées libanaises, que l’administration Biden, en particulier le Pentagone, considère comme un « rempart contre le Hezbollah ».

Le site précise que « le comité d’étude républicain, dirigé par Kevin Hearn, considère l’armée libanaise comme une émanation du Hezbollah, et donc de l’Iran », et que le comité estime que cette affaire justifie la suspension de son financement.

L’année dernière, le site américain « Washington Beacon of War » a révélé que les républicains du Congrès américain cherchaient à réduire le financement des Nations Unies au Liban et à l’Irak, et à réduire les fonds qui permettent à l’administration Biden de mettre en œuvre un nouvel accord nucléaire avec l’Iran.

Selon le budget, « le gouvernement libanais est devenu complètement sous le contrôle du Hezbollah », et par conséquent, « la proposition soutient la réduction de l’aide à l’armée libanaise ».

En janvier, les États-Unis ont annoncé le lancement d’un programme de soutien aux membres de l’armée libanaise et des forces de sécurité intérieure, qui fournira 72 millions de dollars sous forme de soutien financier temporaire.

