« Une énorme explosion s’est produite dans une usine chimique appartenant à l’armée israélienne à Herzliya, proche de Tel Aviv », c’est ce qu’ont rapporté les médias israéliens, le jeudi soir 22 juin.

Et d’ajouter: « L’armée et la police examinent les causes de l’explosion ».

Les médias israéliens ont fait état « d’explosions de produits chimiques enterrés dans l’usine des systèmes militaires israéliens dans le Ramat Hasharon voisin ».

« Les colons ont été invités à fermer les fenêtres par crainte d’émissions de produits chimiques. Et les rues autour de l’explosion, qui a eu lieu dans une zone inhabitée, ont été fermées », a-t-on indiqué de mêmes sources.

L’armée d’occupation israélienne a écarté l’idée que cette explosion soit provoquée suite à une activité militaire dans la région, prétendant que « le site de l’explosion était dans le passé une usine pour les industries militaires ».