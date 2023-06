Côtes flottantes. De nouvelles mesures sur le littoral algérien ont permis d’actualiser sa longueur. Le pays a ainsi gagné 500 km de côtes, portant son total à 2.148 km, a annoncé Fazia Dahlab, ministre de l’Environnement et des Énergies renouvelables.

« Une étude très approfondie et hautement précise sur la longueur du littoral algérien, lancée cette année par le ministère de l’Environnement et des Énergies renouvelables […] a révélé que la longueur du littoral national était de 2.148 km et non pas de 1.622 km », a expliqué la ministre en marge de la Journée mondiale de l’océan.

La responsable a ajouté que l’importance de ce linéaire côtier devait pousser à « davantage le protéger ».

Pour sauvegarder les écosystèmes marins, deux conventions de partenariats ont d’ailleurs été signées à l’occasion de cette Journée mondiale de l’océan. Elles impliquent en autres le ministère de la Pêche, celui de l’Environnement, l’Organisation onusienne pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

Tourisme et commerce

Le littoral algérien est prisé des touristes. Outre les inévitables villes d’Oran et d’Alger, certaines stations balnéaires comme Ghazaouet ou Sidi-Fredj, point de départ de la colonisation française, connaissent un certain succès.

Un potentiel qui devrait cette année encore attirer de nombreux touristes russes, comme l’expliquait récemment à Spuntik Yacine Benslimane, patron d’Air Algérie.

Le littoral concentre également quelques-uns des ports les plus actifs du continent. Le port de Béjaïa avait d’ailleurs été classé parmi les 300 plus performants au monde, par une récente étude de la Banque mondiale.

Fin 2022, des astronautes de la Station spatiale internationale (ISS) avaient immortalisé le littoral algérien depuis l’espace, partageant leurs clichés sur les réseaux sociaux.

Source: Avec Sputnik