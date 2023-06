Le général Christopher Cavoli, commandant en chef de l’OTAN en Europe, a déclaré lors d’une réunion privée la semaine dernière que la contre-offensive n’avait pas encore remporté de succès significatifs contre les défenses russes.

« La Russie a toujours l’avantage de la masse », a-t-il déclaré, selon des personnes présentes lors de la réunion avec lui, citées par le Financial Times.

La Russie compte plus de 400 000 soldats engagés dans la guerre, selon les estimations ukrainiennes et occidentales, plus qu’en février de l’année dernière lorsque le président Vladimir Poutine a ordonné cette opération militaire dans ce pays.

Selon Financial Times, le quartier général militaire de l’OTAN, SHAPE , a refusé de commenter les propos privés de Cavoli. Il a déclaré dans un communiqué : « L’Otan a observé de près le conflit en Ukraine depuis le début. . . La prochaine étape de leur combat sera peut-être longue et difficile, mais nous continuerons à faire tout notre possible pour aider l’Ukraine à gagner son combat existentiel ».

POur sa part, le magazine britannique « The Economist » a rapporté ce jeudi, que « les services de renseignements militaires ukrainiens se sont plaints auprès de leurs alliés occidentaux, en raison de leurs exhortations continues à Kiev d’aller de l’avant pour combattre avec acharnement lors de la contre-offensive ».

Le magazine indique dans son rapport qu’un certain nombre de conseillers occidentaux « craignent que la lenteur des progrès des forces armées ukrainiennes ne fasse davantage de victimes sur le long terme ».

Il rapporte qu’une source du renseignement militaire ukrainien a dit que « les progrès de l’armée ukrainienne sont limités en raison des moyens qui lui sont disponibles ».

Le service de renseignement ukrainien s’est plaint que certains partenaires « exigent d’aller de l’avant et de se battre avec acharnement, mais ils ne sont pas non plus pressés de fournir les équipements et les armes dont l’armée ukrainienne a besoin », selon The Economist.

Hier, le secrétaire du Conseil national de sécurité et de défense ukrainien, Alexeï Danilov, a révélé l’impossibilité de lancer une contre-attaque rapide, ajoutant : « C’est une façade, pas un pique-nique… vous devez être patient ».

Il y a quelques jours, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a admis que « les progrès sur le champ de bataille étaient plus lents que souhaitables », et ce quelques semaines après avoir annoncé le début de la contre-offensive militaire ukrainienne vers le territoire de la région du Donbass, contrôlée par les forces russes.

La contre-attaque prévue par les autorités ukrainiennes pour le printemps a commencé le 4 juin, sur de larges axes au sud de Donetsk, Zaporojié et Artiomovsk (Bakhmout).

Jusqu’à présent, la principale offensive des forces armées ukrainiennes s’est concentrée sur le secteur sud de Zaporojié en direction de la Crimée.

Dans ses récentes allocutions, le président russe Vladimir Poutine a indiqué que les forces ukrainiennes n’ont jusqu’à présent réalisé aucun progrès réel sur aucun axe, et qu’elles ont subi de lourdes pertes dans leurs forces, dépassant les 1 000 véhicules et blindés, dont plus de 250 chars de différents types.

Source: Médias