La journaliste jordano-palestinienne Farah Maraqa a réussi à obtenir gain de cause en appel dans sa poursuite en justice du réseau allemand « Deutsche Welle ».

Elle a publié un tweet sur Twitter, avoir obtenu un verdict de justice contre son licenciement arbitraire de la station. Ce verdict stipule que la journaliste devrait être réhabilitée à son travail, à compter de la date du verdict et ordonne de payer ses salaires pour la période au cours de laquelle elle a été licenciée.

Le mois de septembre dernier, un tribunal du travail allemand à Berlin a jugé illégale la décision de Deutsche Welle d’expulser la journaliste Farah Maraqa de son travail pour antisémitisme, mais le réseau de médias allemand a fait appel de la décision.

Dans sa décision rendue le mercredi 28 juin, la Cour d’appel du travail a jugé la décision de licenciement « injustifiée », notant que le réseau médiatique avait « délibérément induit en erreur » le conseil du personnel, selon un tweet de la journaliste palestino-jordanien.

La décision de la Cour d’appel intervient environ un an et demi après le licenciement arbitraire opéré par « Deutsche Welle » à l’encontre de sept de ses salariés pour antisémitisme.

Ces journalistes avaient posté des messages sur Facebook et Twitter pour condamner l’occupation israélienne.

Source: Médias