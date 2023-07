Après une détention de 21 ans dans les prisons de l’occupation, le prisonnier palestinien Khaled al-Sawarka (45 ans) a été libéré des prisons de l’occupation israélienne, a révélé le ministère palestinien des Prisonniers et ex-prisonniers.

Originaire de la ville de Gaza, il a été livré au barrage Beit Hanoune (Eretz) pour se rendre à la bande de Gaza. Arrêté à Deir Al-Balah dans le centre de la bande de Gaza, le 14 juillet 2002, il a été condamné à 21 ans.

Près de 5000 Palestiniens sont séquestrés dans les prisons palestiniennes, dont 243 depuis plus de 20 ans et sont les doyens des détenus. Ils sont aussi appelés « les généraux de la patience ». 17 parmi ces derniers croupissent depuis plus de 30 ans.

Parmi ces détenus, 300 sont originaires de la bande de Gaza.

Selon le Centre de la Palestine pour les études des détenus, le chiffre des Palestiniens condamnés à perpétuité s’est élevé à 556.

