Le New York Times a rapporté samedi que » 20% des armes envoyées par l’Ukraine sur le champ de bataille lors de la contre-attaque ont été endommagées ou détruites », selon des responsables américains et européens.

Le journal a indiqué « qu’au cours des deux premières semaines de la contre-attaque lancée par l’Ukraine contre la Russie, environ 20% des armes de Kiev ont été détruites, et les pertes comprenaient des chars occidentaux, des véhicules blindés de transport de troupes et d’autres armes lourdes ».

« Dans les semaines qui ont suivi la contre-attaque ukrainienne, le taux de pertes est tombé à environ 10% », ont déclaré des responsables américains et européens.

Les responsables ont également noté que « cette amélioration est due au fait que l’Ukraine a changé sa tactique et s’est davantage concentrée sur l’affaiblissement des forces russes avec de l’artillerie et des missiles à longue portée plutôt que sur l’attaque des champs de mines ennemis « .

Hier, le chef de l’administration présidentielle ukrainienne, Andriy Yermak, a reconnu que la contre-attaque de Kiev, qui se heurte à la résistance des forces russes, « ne progresse pas rapidement ».

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, révélait il y a quelques jours que « les pertes de l’Ukraine, depuis le début de la contre-attaque, s’élevaient à plus de 26 000 soldats et 3 000 unités d’armes diverses », dont 1 244 véhicules blindés, dont 17 chars Leopard, et cinq AMX français. chars et 12 véhicules américains Bradley.

Et samedi dernier, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a admis, dans une interview, que « le rythme de la contre-attaque ukrainienne n’était pas celui escompté ».

Avant cela, l’officier de renseignement américain à la retraite, Scott Ritter, a révélé que « les brigades de combat des forces armées ukrainiennes ont perdu, lors de la contre-attaque, plus de la moitié de leurs effectifs ».

Source: Médias