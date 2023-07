Ali Reza Peymanpak, ministre adjoint de l’Industrie, des Mines et du Commerce et chef de l’Organisation iranienne de développement du commerce, a déclaré que « le volume des échanges entre l’Iran et le continent africain devrait atteindre 3 milliards de dollars d’ici 2024, soit au moins 6 fois par rapport au gouvernement précédent ».

« Dans les gouvernements précédents, le volume des échanges de l’Iran avec le continent africain était inférieur à 500 millions de dollars, mais au cours de l’année écoulée, le 13e gouvernement a réussi à augmenter ce chiffre à 1,2 milliard de dollars », a affirmé Peyman Pak.

Se référant à la visite du président iranien dans les trois pays Kenya, Ouganda et Zimbabwe, et aux réalisations de cette visite dans le secteur privé, il a ajouté : « Le 13e gouvernement a accordé une attention particulière au marché économique des pays indépendants depuis le début de son activité, avec des pays tels que l’Afrique, les pays voisins, l’Asie du Sud-Est, l’Eurasie et le sous-continent indien en termes de coopération commerciale et économique et d’activités conjointes ».

Il a ajouté que « le 13e gouvernement cherche, en plus des négociations, à développer les relations avec les pays indépendants, dans le but d’accroître les échanges et de faciliter les activités du secteur privé ».

« Ils veulent accroître la coopération économique avec l’Iran et la principale raison en est le potentiel de notre pays et la bonne histoire de la coopération passée dans la construction de barrages, la construction de bâtiments et la construction de routes », a indiqué Peyman Pak à propos de la volonté des pays africains de coopérer avec l’Iran et le secteur privé iranien.

En ce qui concerne l’objectif de la visite du président iranien dans les trois pays, le Kenya, l’Ouganda et le Zimbabwe, il a souligné qu’il s’agissait « d’ouvrir un nouveau chapitre de coopération économique et commerciale conjointe avec le continent africain, ainsi que de réaliser un bond dans le nombre des échanges commerciaux ».

Le président iranien Ibrahim Raisi s’est récemment rendu sur le continent africain, et le bureau de la présidence iranienne a confirmé que la tournée africaine de Raisi « consiste à renforcer les relations avec les pays amis et alliés, de diversifier les destinations d’exportation et de créer des espaces de coopération politique et commerciale. »

Au cours de la tournée africaine de Raisi, un certain nombre d’accords de coopération dans divers domaines ont été signés entre des responsables iraniens et des responsables au Kenya, en Ouganda et au Zimbabwe, afin d’améliorer le niveau des relations et de renforcer les interactions.

Il s’agit de la première visite d’un président iranien sur le continent africain depuis prés 11 ans, et elle s’inscrit dans le cadre d’une politique étrangère globale et équilibrée, fondée sur la solidarité et le pluralisme économique, dans le but de renforcer la présence iranienne sur le marché africain.

Source: Médias