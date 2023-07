Le président syrien Bachar Al-Assad et le Premier ministre irakien Mohammed Chia al-Soudani ont tenu ce Dimanche une conférence de presse conjointe après une séance d’entretiens en présence des délégations officielles syrienne et irakienne.

Le président Al-Assad a affirmé lors de la conférence de presse conjointe avec le Premier ministre irakien : « Je souhaite la bienvenue au Premier ministre irakien pour cette visite, dont l’importance découle de la nature de la relation profonde entre les deux peuples frères ».

Le président al-Assad a ajouté : « L’Irak frère s’est tenu aux côtés de la Syrie pendant la guerre terroriste et a rejeté toutes les justifications d’agression contre elle, et l’Irak a offert ce qu’il pouvait offrir de plus précieux, et les deux pays se sont unis pour affronter les réseaux terroristes ».

Il a souligné « l’importance de la visite pour prendre des mesures pratiques pour renforcer les relations bilatérales, en particulier à la lumière des circonstances internationales et des défis communs, notamment la lutte contre le terrorisme ».

Le président al-Assad a souligné : « Nous avons discuté de la situation arabe et de la nécessité d’en profiter pour renforcer les relations arabo-arabes », ajoutant « les relations inter-économiques seront au centre des pourparlers plus tard, qui se refléteront sur les deux pays et allégeront les sanctions imposées à la Syrie ».

Le président al-Assad a noté : « Pour nous, l’identité de l’Irak restera authentiquement arabe, et je souhaite au peuple irakien plus de progrès et de prospérité ».

À son tour, le Premier ministre irakien Mohammed Chia al-Soudani a remercié le président al-Assad pour l’invitation à visiter la Syrie, ajoutant que « la sécurité et la stabilité dans les deux pays conduisent à une plus grande coordination bilatérale face aux défis communs ».

Al- Soudani a ajouté : « La position de l’Irak est ferme en soutenant l’unité et la souveraineté de la Syrie, et la sécurité de l’Irak fait partie de la sécurité de la Syrie », soulignant que » l’Irak travaille avec tous les pays qui soutiennent la stabilité pour le rétablissement économique de la Syrie, et c’est dans l’intérêt de l’Irak, et il n’y a pas lieu de laisser la Syrie seule ».

Al- Soudani a déclaré « qu’il exprimait sa plus grande fierté pour la position du peuple syrien et de ses dirigeants et que la coordination permanente entre les deux pays est le meilleur moyen de faire face aux défis communs, en particulier le terrorisme et les pénuries d’eau ».

Al- Soudani a appelé à la levée des mesures coercitives occidentales imposées à la Syrie, qui exacerbent les souffrances du peuple syrien, et a souligné le rejet des agressions israéliennes répétées contre le territoire syrien.

Source: Médias