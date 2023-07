Le président turc Recep Tayyip Erdogan s’est dit prêt à rencontrer son homologue syrien Bachar al-Assad, tout en refusant de sortir ses troupes des territoires syriens.

« Je suis ouvert à une rencontre avec le président Bachar al-Assad », a déclaré Erdogan dans un communiqué de presse, selon l’agence de presse turque Anadolu, avant d’entamer sa tournée dans les pays du Golfe.

Et d’ajouter : « La position de la Syrie vis-à-vis de la Turquie est importante ».

Cependant, le président turc a indiqué qu’Assad exige le départ des forces turques du nord de la Syrie « ce qui n’est pas possible car nous y combattons le terrorisme ».

Pour rétablir les relations avec Ankara, Damas pose comme condition le retrait des troupes turques des territoires syriens du nord et nord-ouest syrien.

Cette position a été réitérée lors de la rencontre quadripartite organisée à Moscou, le mois d’avril dernier, par le chef de la délégation syrienne à Moscou et le vice-ministre des affaires étrangères et des expatriés, Ayman Soussan.

Selon lui, l’annonce officielle et sans équivoque de la Turquie qu’elle retirerait ses forces de tout le territoire syrien est « la porte d’entrée pour rétablir la communication entre Les deux côtés. »

Il y a quelques jours, l’ancien ambassadeur de Syrie à Ankara, Nidal Kabalan, a affirmé que le président al-Assad ne rencontrera pas son homologue turc à moins qu’un accord ne soit conclu sur les conditions de base pour Damas, dont la plus importante est le départ de la Turquie du territoire syrien.

Kabalan a souligné que « ce qui est le plus important pour la Syrie, c’est ce qui se passe sur le terrain, et la véritable décision est prise par le gouvernement turc, en particulier Erdogan, de se retirer des terres qu’il occupe dans le nord et le nord-ouest de la Syrie, et c’est une Condition syrienne qui ne se négocie pas. »

Erdogan entame ce lundi une tournée officielle en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et au Qatar. Elle va durer 4 jours et sera dominée par des dossiers économiques et d’investissement.

Source: Médias