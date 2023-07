Dans son 1er discours d’Achoura, mardi soir, le secrétaire général du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, a expliqué les raisons pour lesquelles le martyre de l’imam Hussein et de ses compagnons, perpétré en l’an 61 de l’Hégire, est célébré chaque année et pour quelles raisons a été choisi cette année le slogan « Achoura, la voie vers al-Mahdi ».

Au début de son discours diffusé via écran dans la banlieue sud de la capitale libanaise, il a félicité tous les musulmans pour l’avènement de la nouvelle année de l’Hégire, implorant Dieu de les assister à faire face aux défis qui les menacent, « les défis qui affrontent les Musulmans, en raison de leur Islam, de leurs sacro-saints, de leur prophète, de leurs destins, de leur existence, et de leurs défis nationaux dans leur pays ».

Par compassion pour le prophète et les gens de sa famille

Par la suite, il a mis l’accent dans son discours sur les leçons d’Achoura, énumérant les objectifs de sa commémoration.

« Nous célébrons cet évènement par amour et compassion pour le prophète Mohammad et les gens de sa famille… nous avons été ordonnés par Dieu de L’aimer ainsi que son prophète avec un amour plus grand que pour tout autre… il en est de même pour les gens de sa famille ».

Et de poursuivre : « en cette occasion de deuil pour leur bien-aimée l’imam Hussein, nous devons présenter nos condoléances et partager leur tristesse par amour ».

Il poursuit en répondant à ceux qui « pourraient nous objecter que nous éprouvons de la compassion avec des morts ».

« Les prophètes et les partisans de Dieu sont vivants. Ils ne sont pas vivants corporellement mais ils sont vivants dans le monde véridique. De nombreux sont des martyrs et les gens de la famille prophétique sont tous des martyrs, à commencer par le prince des croyants (l’imam Ali), et la Dame Zahra et tous les imams … le texte coranique dit que « les martyrs sont vivants auprès de leur Dieu mais vous ne ressentez pas », que dire des prophètes, du sceau des prophètes et des imams… Ils sont vivants, ils sont au courant de ce qui se passe dans notre monde… c’est notre croyance »

Et de conclure cette première partie : « en cette nuit, nous nous adressons au messager de Dieu, au prince des croyants, à la Dame Zahra, à l’imam al-Hassan et a tous nos imams pour exprimer notre compassion et nos condoléances. Nous devons présenter aussi nos condoléances à l’imam vivant, l’imam al-Mahdi »

Karbala nous apprend…

Dans une deuxième partie de son allocution, sayed Nasrallah évoque un autre objectif de la commémoration, sa portée éducative et morale.

« C’est Karbala qui nous apprend le sens du devoir, qui nous apprend l’amour intense pour le messager de Dieu et les gens de sa famille. Il nous apprend l’obéissance du guide, le soutien au Vrai, le sacrifice par nos enfants et par nous-mêmes, il nous apprend la sincérité, la patience et l’endurance, il nous apprend à faire face au siège, à l’injustice, aux diffamations et humiliations. Il nous apprend de ne pas s’effondrer devant le grand nombre d’ennemis et la puissance de ses armes, la puissance de ses médias. »

Karbala et l’imam al-Mahdi

Dans la troisième partie de son discours, le numéro un du Hezbollah précise la raison pour laquelle le Hezbollah a choisi comme slogan de la commémoration cette année «Karbala, notre voie vers al-Mahdi ».

Il y opère un lien entre Karbala et la venue de l’Imam al-Mahdi, qui est selon l’école chiite duodécimaine le 12eme imam de la lignée prophétique et dont la venue est attendue par les musulmans pour édifier l’Etat de justice divine.

Il a dit:

« C’est Karbala qui crée des générations et pallie la voie au Maitre du temps, qui le soutiendront vraiment et l’aideront à établir la justice dans le monde, à combattre l’injustice et la tyrannie dans ce monde, et à établir la sécurité et la paix dans ce monde. Ceci nécessite des générations d’hommes et de femmes en grand nombre ».

Et de poursuivre en exposant les réels facteurs : « Al-Mahdi ne viendra pas faire un Karbala qui se termine par le martyre de l’imam et de ses compagnons. Le venue et la sortie de l’imam al-Mahdi ne dépend pas des signes (prémonitoires). Les signes sont des indices annonciateurs de sa venue mais ne sont pas les causes de sa venue. Les causes de sa venue sont la oumma, les gens, l’environnement, le terrain. (Il sortira) lorsque seront garanties pour lui l’environnement, le public, les partisans, lesquels seront entièrement acquis à la justice, réclament la justice, établissent la justice et qui acceptent toutes les séquelles qui pourraient découler de l’établissement de la justice, ceux qui ne s’insurgent pas contre leur imam parce qu’il a établi la justice, comme cela s’est passé dans l’histoire, ou parce qu’il a donné justice à quelqu’un de droit, ou parce qu’il a privilégié le plus compétent, ou parce qu’il a combattu là où ils voulaient faire la paix ou a fait la paix là où ils ont voulu combattre , ce genre (de gens) ne (pallient pas la voie) au Maitre du temps (s). C’est Karbala, avec ses vrais valeurs spirituelles et morales, qui façonne les générations qui conduisent vers al-Mahdi (s) ».

Source: Al-Manar