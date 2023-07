L’Algérie a condamné ce jeudi 20 juillet la reconnaissance par Israël de la « souveraineté présumée du Maroc sur le Sahara Occidental » estimant qu’elle « confirme l’alliance des occupants ».

Le ministère algérien des Affaires étrangères a estimé que cette déclaration est une « violation flagrante du droit international, des résolutions du Conseil de sécurité et des règlements de l’Assemblée générale des Nations unies qui concernent cette région ».

Dans sa déclaration, le ministère des Affaires étrangères a déclaré : « Cet acte d’une puissance occupante qui a un lourd passé de violation des lois internationales et de la résolution de la légitimité internationale est un nouvel épisode dans la série de manœuvres et la politique de fuite en avant poursuivie par l’occupation marocaine ».

Le ministère algérien des Affaires étrangères a condamné aussi : « la cohérence des politiques des occupants et leur complicité conjointe dans la violation des lois internationales, le piétinement du droit légitime du peuple palestinien à établir son État indépendant avec al-Qods Al-Sharif comme capitale, et pour le peuple sahraoui à l’autodétermination pleine et entière. »

Selon le ministère algérien « cette démarche n’est rien d’autre qu’un marché exposé, et ne peut en aucune manière légitimer l’occupation des terres désertiques, ni porter atteinte au droit inaliénable du peuple sahraoui, qui n’est ni prescriptif ni soumis à la loi, à l’autodétermination, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité et aux règlements des Nations Unies et de l’Union africaine. »

Le lundi 17 juillet, le palais royal marocain a annoncé que le gouvernement israélien a reconnu officiellement la « souveraineté marocaine » sur les territoires sahraouis occupés.

Selon un communiqué du cabinet royal repris, cette reconnaissance a été notifiée par le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu dans une lettre qu’il a adressée au roi Mohamed VI. « Cette décision sera reflétée dans tous les actes et les documents pertinents du gouvernement israélien », a indiqué Netanyahu, ajoutant qu’elle sera notifiée aux Nations-Unies, aux autres organisations dont Israël est membre ainsi qu’à tous les pays avec lesquels il a établi des relations diplomatiques.

Plus tôt dans la journée de ce lundi 17 juillet, des médias israéliens et marocains ont annoncé la nomination d’un attaché militaire israélien à Rabat. Il s’agit du colonel Sharon Itach, un juif d’origine marocaine, selon le site d’information algérien TSA.

Source: Divers