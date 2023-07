Les médias israéliens ont rapporté ce Lundi que « des affrontements ont éclaté entre les colons et la police d’occupation à Tel-Aviv, lors de manifestations contre les amendements judiciaires, qui ont été approuvés ce matin ».

Et d’ajouter: » 3 colons ont été blessés parce qu’ils ont été renversés par une voiture dans la rue 531 à Tel-Aviv, et la police a traîné un certain nombre de colons qui manifestaient ».

La police d’occupation israélienne a affronté les colons se dirigeant vers le bâtiment de la Cour suprême à alQods occupée avec des chevaux, dans une tentative de réprimer les manifestations.

Le nombre de colons manifestant à Tel-Aviv et à alQods a atteint environ 172 000 manifestants.

Ces incidents interviennent suite au discours prononcé par le Premier ministre de l’occupation israélienne, Benjamin Netanyahu, après lequel des unités spéciales de protection du service Shin Bet ont évacué des colons autour de la maison de Netanyahu à alQods occupée.

Netanyahu a déclaré dans son discours, aujourd’hui, lundi, que « l’armée doit rester à l’écart de tout différend politique », espérant parvenir à un accord global avec l’opposition sur les amendements judiciaires, fin novembre.

Il a ajouté « qu’aucune proposition de règlement n’a été soumise pendant la suspension de 3 mois des amendements », se déclarant prêt à « discuter de tout, immédiatement ».

Netanyahu a déclaré : « L’approbation de la réduction de l’argument du caractère raisonnable est un processus démocratique requis », soulignant que « la Cour suprême restera indépendante ».

Dans le contexte, Benny Gantz, a souligné que « tout doit être fait pour faire reculer la roue », notant que « tout ce qui s’est passé sera annulé ».

Gantz a ajouté : « C’est une dure journée pour Israël, car il a perdu », ajoutant que « celui qui pense avoir gagné aujourd’hui découvrira bientôt que c’était une erreur stratégique ».

Source: Médias