L’armée d’occupation israélienne a assuré avoir trouvé les débris d’une roquette qui avait été tirée depuis le camp de Jénine. Un porte-parole de l’armée a indiqué que le projectile a été tiré en direction de la colonie de Gilboa.

Le média israélien Intel News a fait le constat que ces derniers mois, les tentatives de lancement de roquettes sur les colonies du nord de la Cisjordanie se sont multipliées.

« Le système de sécurité israélien comprend que la simple menace résultant ces jours-ci des tirs de roquettes depuis le nord de la Cisjordanie se transformera en une menace stratégique à l’avenir si elle n’est pas réprimée dès ses débuts », a-t-il recommandé.

La Brigade Ayach, des Brigades al-Qassam du Hamas avait revendiqué le tir contre la colonie Ram On dans l’enveloppe de Jénine à l’aide d’une roquette de type Qassam-1. Indiquant qu’il constitue une riposte aux agressions israéliennes et aux incursions de colons israéliens dans l’esplanade de la mosquée al-Aqsa.

Selon un dernier chiffre quelque 1787 colons ont pénétré dans les cours d’Al-Aqsa depuis jeudi matin, jour anniversaire de la « destruction du Temple ».

En outre, les médias palestiniens ont rendu compte d’une attaque lancée par des colons contre le village al-Assirat au sud de Naplouse.

Venus de la colonie Yetszhar, ils étaient escortés par des soldats israéliens qui ont ouvert le feu et tiré des gaz lacrymogènes sur les palestiniens de ce village.

Dans un autre village, Qasrat, au sud de Naplouse, les militaires israéliens ont balayé les terres des Palestiniens à l’est du village, détruit des chaînes de pierre et déraciné plus de 120 oliviers et amandiers.

Source: Divers