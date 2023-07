Le chef du mouvement Ansarullah, Sayyed Abdelmalek Badreddine al-Houthi, a affirmé que « ce que fait le lobby juif dans les pays occidentaux en termes d’autodafé de copies du Coran est le summum de toute forme de profanation et un assaut contre l’islam et les musulmans. »

S’exprimant lors d’un discours lors du dixième jour des cerémonies de deuil du mois de Muharram au Yémen, Sayyed al-Houthi a appelé à rompre les relations diplomatiques et à un boycott économique avec les pays qui autorisent l’autodafé d’exemplaires du Noble Coran.

Al-Houthi a souligné que « si la position de la oumma n’est pas à la hauteur de cette offensice blasphématoire , ce sera un grand échec envers la protection de nos plus importantes saintetés chez les musulmans » soulignant ce que vit l’Europe comme une situation de crise, qui se dirige vers une situation très dangereuse.

Et de poursuivre : « La civilisation occidentale est une civilisation barbare qui renie la morale et les valeurs humaines, opprime constamment, et ne respecte pas les saintetés » soulignant que « la propagation de la dépravation morale et de la perversion sexuelle traduit la déchance des USA et de de l’occident dans leurs societéset leur déviation de la voie d’Allah et de ses messagers, afin d’entrainer l’humanité vers la luxure ».

Dans son allocution, le chef du mouvement Ansarullah a appelé la coalition saoudienne à cesser son agression contre le Yémen, et à régler les dossiers des prisonniers », exhortant le peuple yéménite à reste en état de disponibilité permanente ».

Al-Houthi a réaffirmé sa position de soutien envers la cause palestinienne et le peuple palestinien, faisant référence à « la poursuite continue de la coopération et de la coordination avec les frères en Palestine et l’axe du jihad et de la résistance ».

Et d’ajouter : « Ce que nous espérons de la coopération avec l’axe du jihad et de la résistance, c’est d’atteindre l’objectif souhaité de purifier la Palestine des israéliens et de sauver le peuple palestinien ».

Déclaration des Marches de l’Achoura

Parallélement, la déclaration des marches de l’Achoura a dénonçé le crime d’autodafé des copies du Saint Coran.

La déclaration a souligné « la position de principe avec l’axe de la résistance et du djihad contre les sionistes jusqu’à ce qu’ils soient vaincus et que les lieux sacrés de la Palestine soient libérés ».

Le texte a réaffirmé son « adhésion à la position de principe envers les problèmes de la nation, dont le principal est la cause palestinienne, et la position hostile envers l’ennemi israélien et l’arrogance américaine ».

Ce matin, des rassemblements de masse ont eu lieu dans plusieurs gouvernorats yéménites pour commémorer le martyre de l’Imam Hussein(P). Les participants ont brandi des banderoles de liberté et des banderoles appelant au boycott des produits américains et israéliens, scandant des slogans de liberté.

Le mouvement yéménite Ansarullah a appelé, ce vendredi, les pays du monde islamique à boycotter la Suède, diplomatiquement et économiquement, « afin de la dissuader ainsi que les pays qui protègent ceux qui offensent la religion, les symboles, et les saintetés islamiques. »

Et de poursuivre: « les déclarations de dénonciation ne suffisent plus à la lumière du crime répété d’autodafé des copies du Saint Coran et de sa profanation en Suède », ajoutant que « les insultes à l’islam et aux saintetés sont devenues un acte systématique derrière lequel le lobby sioniste qui contrôle l’Occident dirige cette campagne. »

Le ministère des Droits de l’homme du gouvernement de Sanaa a a également condamné l’offense continue des autorités suédoises aux sentiments de la nation islamique, en autodafant à plusieurs reprises des copies du Noble Coran.

Le ministère a ajouté: « Cet acte, dans la mesure où il constitue un défi clair pour plus d’un milliard et demi de musulmans, révèle la volonté suédoise et occidentale à attiser la violence, la haine et le chaos. »

Le ministère de l’Industrie et du Commerce du gouvernement de Sanaa a enregistré une liste d’entreprises suédoises, de leurs marques et de leurs produits faisant l’objet de boycotts et d’interdictions, en réponse à l’autorisation de Stockholm d’autodafer à nouveau une copie du Noble Coran.

