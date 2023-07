Le chef du Conseil politique suprême du Yémen, Mahdi Al-Mashat, a annoncé que « les forces armées yéménites comptent développer leur arsenal militaire », soulignant que « la coalition d’agression contre le Yémen ne comprend que le langage de la force ».

M. Mahdi Al-Mashat, a déclaré ce dimanche que « l’agression contre le Yémen a pour titre l’ignorance, la faim, la pauvreté et l’embargo, or c’est la volonté, la fermeté et la force du peuple yéménite qui a empêché l’agression d’atteindre ses objectifs ».

Al-Mashat a déclaré lors de sa visite dans le gouvernorat d’Al-Mahweet, dans le nord du Yémen, que « la guerre contre l’agression ne se limite pas à la confrontation militaire, nous menons une guerre de volontés », ajoutant que « l’agression veut que nous mourions alors que nous demandons la vie dans la dignité. »

Al-Mashat a loué « la fermeté de tous les fils honorables du Yémen, dirigés par les fières tribus d’Al-Mahweet », ajoutant que « toute la propagande menée par l’agression est vouée à l’échec, autrement dit cette agression souffre d’armes de confrontation et a repris ces méthodes de désinformation et de fausse propagande ».

Il y a quelques jours, les médias de guerre yéménites ont diffusé des scènes montrées pour la première fois, montrant les forces armées yéménites utilisant le missile Badr 1 pour frapper des cibles ennemies.

Commentant ces scènes, l’expert des affaires militaires et politiques, Abdel-Ghani al-Zubaidi, a déclaré à la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen : « Les sites de défense qui apparaissent sur les images appartiennent aux missiles Badr 1, qui ont réussi à saboter les systèmes radar américano-britanniques qui ont été vendus à l’Arabie Saoudite. »

M. Al-Mashat s’est adressé aux habitants du gouvernorat yéménite d’Al-Mahweet, affirmant : « La coalition de l’agression contre le Yémen ne veut pas de bien pour le peuple yéménite, et toute propagande que vous entendez de sa part est pleine de mauvaises intentions, telle est notre règle afin que nous ne soyons pas superficiels face à l’agression. »

Le chef du Conseil politique suprême du Yémen a souligné que « l’ennemi est arrogant et ne coomprend que le langage de la force, nous travaillons donc de toutes nos forces pour dissuader l’agression ».

Al-Mashat a indiqué que « l’Unité centrale d’intervention participera à 214 projets avec les habitants d’Al-Mahweet, et nous avons assisté la détermination et le désir de reconstruire », ajoutant « qu’il a ordonné au ministère des Finances d’approuver 10 écoles pour Al-Mahweet et de restaurer la plupart des écoles ».

Il a noté que la responsabilité nécessite de prêter attention au processus éducatif, ajoutant « nous ne laisserons pas la jeune génération à l’ennemi qui veut entraver l’éducation par tous les moyens ».

Il a expliqué que « le gouvernement de Sanaa agira pour reconstruire la terre et fournir des services aux gens dans tous les domaines », ajoutant que « chaque fois que les guerres se calmeront, nous irons construire des écoles pour immuniser nos générations contre les conspirations des ennemis ».

Il y a quelques jours, le Comité économique suprême de Sanaa a confirmé que « la politique de famine et de pillage menée par les pays d’agression dans les régions yéménites occupées a nui à tout le peuple yéménite ».

Le comité a déclaré dans un communiqué que « la détérioration de la situation économique et de la vie dans les régions yéménites occupées est le résultat de la corruption des mercenaires d’agression au cours des 8 dernières années ».

Source: Médias