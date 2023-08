Discurso do Secretário Geral do Hezbollah, Sayed Hasan Nasrallah, no décimo terceiro dia do mês do Muharram, numa marcha na cidade de Nabatiyeh na região sul do Líbano, dia 01 de agosto 2023

O Secretário-Geral do Hezbollah, Sayed Hasan Nasrallah, denunciou: « As posições fracas e vergonhosas da Organização de Cooperação Islâmica face à profanação repetida do Alcorão Sagrado, e isso não é de todo surpreendente » acrescentando que « As ofensas blasfemas e atos repetidos contra o Alcorão não afetou de forma alguma esses mortos-vivos”.

Discursando por ocasião da marcha do 13º dia do mês de Muharram organizada pelo Hezbollah na terça-feira na cidade de Nabatiyeh, no sul do Líbano, Sayed Hasan Nasrallah disse que: « Profanar e queimar o Alcorão Sagrado de tal forma repetida por uma pessoa amaldiçoada é um insulto a um bilhão de muçulmanos no mundo, paradoxalmente estamos testemunhando a hipocrisia europeia diante da fraqueza da maioria dos governos islâmicos”.

Continuando: « Ontem, enquanto observava este maldito homem queimar o Alcorão, imaginei o que o Alcorão teria dito: ‘Não há nenhuma pessoa para me apoiar’”?

Dirigindo a sua fala para a juventude muçulmana em todo o mundo, Sayed Nasrallah disse: “Não faz sentido esperar por ninguém, nem uma Liga Árabe nem uma Organização de Cooperação Islâmica. Você deve defender seu Alcorão e proteger suas santidades, e punir esses criminosos abusivos e malditos com a punição mais severa”.

As principais ideias deste discurso:

Uma das lições de Karbala é que a pessoa deve saber assumir responsabilidades, ela não se esconde e se abriga em um morro, mas assume responsabilidades, independente dos sacrifícios.

Uma das lições mais extraordinárias de Karbala é enfrentar a opressão até o último suspiro da vida, resistir, não desistir e permanecer invulnerável.

A celebração das cerimônias de luto da Ashura não deve terminar no décimo dia do mês do Muharram. Certamente este dia representa o ápice da Ashura, pois é o dia do grande martírio, traduz as posições de Sayyeda Zeinab (S) e posterior revoluções planejadas pelo Imam Hussein (S) quando saiu com toda a sua família. Mas, continuar a realizar cerimônias de luto após o dia 10 de Muharram é recomendado porque são consistentes com esta memória histórica, com sua santidade e sua presença.

É lamentável e angustiante que a Organização de Cooperação Islâmica assuma uma posição tão débil e vergonhosa diante da reiterada profanação do Alcorão Sagrado, porém não é nada surpreendente. As ofensas blasfemas e repetidas contra o Alcorão não afetaram esses mortos-vivos de forma alguma.

Aos jovens muçulmanos: “É uma perda de tempo esperar que os governos islâmicos protejam o Sagrado Alcorão sabendo que a comunidade internacional tem mostrado hipocrisia neste assunto”.

Diante dessa amarga realidade, as pessoas podem entender alguns dos sofrimentos do Imam Hussein (S) naquela época.

Diante deste doloroso e solene incidente, pode-se entender o que aconteceu em nossa história contemporânea, como a Palestina e Al-Quds foram perdidos.

Como um grupo de sionistas ocupou o território palestino, como essa quadrilha de criminosos tirou Alquds de milhões de muçulmanos, exceto um punhado de combatentes da resistência levantando as armas para salvar o que restava para ser salvo na Palestina ocupada.

Hoje entendemos como em 1982 o Líbano estava prestes a ser ocupado pelo inimigo israelense, senão um punhado de homens crentes e leais que decidiram o contrário e abriram o início da luta contra esta ocupação, aqui em Nabatiyeh no 10º dia de Muharram.

O povo libanês não esperou por ninguém, nem os árabes, nem a Liga Árabe, nem a ONU, esse povo impediu que o Líbano caísse nas mãos da entidade sionista, defendendo sua água, seu gás e seu petróleo, e construindo as cidades no sul do país…

Ao povo palestino, dizemos: Apostem em vocês mesmos e naqueles que estão com vocês defendendo os povos e países da região, porque os líderes árabes somente fazem umas declarações de condenação, nada mais. Apenas a Resistência impede que a mesquita AlAqsa seja invadida.

Não espere nada de ninguém no mundo árabe. Porque ninguém quer assumir a responsabilidade, veja o que aconteceu com nosso sagrado Alcorão, nenhuma ação foi tomada, nenhuma ação para defender o Alcorão, então o que acontecerá com alAqsa?

Os líderes árabes não têm ciúmes e honra para defender o Alcorão, será que eles têm dignidade suficientes para defender a AlAqsa?

Escondem-se atrás da salvaguarda dos interesses do Estado, de que interesses falam? Da Suécia e Dinamarca, que não representam nenhuma aposta estratégica em comparação com os EUA?

Quando esperávamos por posições e medidas dos Estados Islâmicos, nossos povos só colheram decepções, e vimos com o passado dos anos, as conquistas foram feitas realizando vitórias, graças aos povos que se levantaram, pois somente com luta pode chegar na liberdade e independência.

O que está acontecendo no mundo prova que nossa escolha é certa e correta, e que a comunidade internacional é hipócrita, mentirosa e traiçoeira e manipuladora. A única resposta a essa hipocrisia é a Resistência. Nosso país não é protegido por países ou organizações árabes, islâmicas ou internacionais. O que protege este país é a resistência, que trouxe uma garantia de sua liberdade e se o Líbano esperasse que os países árabes e islâmicos tomassem alguma atitude a seu favor, nunca teria visto a luz do dia e teria perdido suas terras.

Neste dia, renovamos nossa aposta na Resistência e na busca da luta contra todas as formas de opressão, antes de tudo, nosso sagrado Alcorão, nossos lugares sagrados, nossas terras abençoadas.

Os conflitos no campo de Ain al-Hilweh são dolorosos e tristes, pois envolveram sangue, deslocamento e repercussões ruins e dolorosas em Saida, a capital do Sul do país. Apelamos a todas as partes deste conflito para que cessem os combates e a todos aqueles que possam contribuir para pôr fim a estes confrontos com uma palavra ou um ato que não hesitem.

Nestes dias celebramos a festa do Exército Libanês, um dos pilares da equação de ouro exército-povo-resistência, garantia fundamental da unidade da terra e da estabilidade, e esta instituição deve ser apoiada para realizar suas responsabilidades com firmeza.

Fonte: AL Manar

