A quelques heures d’intervalle, une nouvelle opération de résistance a eu lieuو ce samedi après-midiو au cœur de la ville israélienne de Tel Aviv, pour venger l’assassinat par des colons d’un Palestinien dans le village de Barqa à Ramallah en Cisjordanie occupée.

Un jeune palestinien a ouvert le feu avec son arme à l’angle de la rue Montefiore/Allenby sur des agents de sécurité de la municipalité de la ville, tuant l’un d’entre eux et blessant deux autres.

Dans un premier moment, les médias israéliens ont indiqué que l’un des gardes avait été touché de 5 balles sur la partie supérieure de son corps avant de signaler dans la soirée qu’il a succombé.

Selon la version israélienne de faits, deux agents de la municipalité de Tel Aviv s’était approchés du jeune palestinien pour le fouiller alors il les a pris à l’improviste ouvrant le feu sur eux avec son revolver.

La chaine de télévision israélienne Channel 13 a rapporté de nombreux cas d’hospitalisations parmi les Israéliens pris de crises de panique.

Kamel Abou Baker (27 ans) est l’auteur de l’opération qui a été tué au cours de l’opération. Il est est originaire du village Ramaneh, situé à l’ouest de la ville de Jénine au nord de la Cisjordanie occupée. Il était aussi recherché par les forces d’occupation.

« Les responsables sécuritaires devraient fournir des explications sur la façon qu’un recherché connu au préalable a pu se frayer un chemin du cœur de Jénine jusqu’au cour de Tel Aviv et exécuter son attentat », a fait remarquer le correspondant de la chaine de télévision israélienne Channel 14.

Selon les médias israéliens le martyr portait son testament sur lui, dans lequel il a précisé qu’il voudrait venger l’attaque des colons perpétrée la veille contre le village Barqa.

Le vendredi 4 août, des colons escortés par des militaires israéliens ont attaqué ce village situé à l’est de Ramallah ouvrant le feu sur les habitants qui avaient accouru pour le défendre et mettant le feu à deux voitures.

Le jeune palestinien de 19 ans Qousai Maatane a été tué dans les tirs de feu des colons.

Selon l’agence palestinienne Qods. Co, l’assassin du jeune Qousai est le colon israélien Alisha Yerad qui est membre du parti du ministre israélien de la Sécurité nationale Itamar ben Gvir. Il est connu pour avoir établi un avant-poste d’une colonie sauvage sur les terres des Palestiniens des villages de l’est de Ramallah. Il est apparu dans une vidéo sur les réseaux sociaux appelant à éradiquer la localité de Huwara. En février dernier, cette localité au sud de Naplouse avait fait l’objet d’une attaque de meutes de colons qui avaient mis le feu à des dizaines de maisons et des centaines de voitures.

Le mouvement de résistance palestinien Jihad islamique a salué l’opération de Tel Aviv estimant qu’elle est « la riposte naturelle aux crimes commis quotidiennement par l’occupation contre notre peuple en Cisjordanie ».

Le porte-parole du mouvement Hamas Abdellatif al-Qannou’ a déclaré : « les coups de la résistance se renouvellent au cœur de l’entité, ce qui confirme que notre peuple est entièrement préparé pour défendre la mosquée al-Aqsa. La hausse des opérations de résistance tous les jours illustre l’équation de riposte de la résistance aux offensives de l’occupation et ses colons pour leur faire payer le prix de leurs crimes et de leur agression contre notre peuple et nos sacro-saints ».

