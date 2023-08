Le président du Parlement libanais, Nabih Berri, a affirmé, dans une déclaration à la chaine staellitaire libanaise Al-Mayadeen, que « rien en matière de sécurité ne nécessite les déclarations des ambassades », dans lesquelles elles ont appelé ses citoyens à faire preuve de prudence et à quitter le Liban.

Nabih Berri a exprimé son étonnement soulignant que « mettre en garde les citoyens de ne pas se trouver prés des zones d’affrontements situés dans les alentoures du camp de réfugiés palestiniens de Ain al-Hilweh peut être compris, mais l’appel au départ des ressortissants est incompréhensible », notant que « la situation à Ain al-Hilweh est calme pendant 3 jours, alors pourquoi ces avertissements? »

Hier, le chef du gouvernement intérimaire libanais, Najib Mikati, a confirmé que « les données de sécurité disponibles dans le pays auprès des chefs militaires ne suscitent ni inquiétude ni panique ».

Il a également mentionné que « les contacts politiques et sécuritaires pour faire face aux événements du camp d’Ain al-Hilweh ont fait des progrès pour assurer la stabilité ».

Mikati a chargé le ministre des Affaires étrangères de communiquer avec les pays arabes, de les rassurer sur la sécurité de leurs citoyens au Liban, et il a également demandé au ministre de l’Intérieur de prendre les mesures et décisions appropriées pour maintenir la sécurité dans toutes les régions libanaises.

L’Arabie saoudite, le Koweït et l’Allemagne ont adressé des avertissements à leurs ressortissants au Liban et leur ont demandé de faire preuve de prudence , tandis que Riyad a demandé à ses citoyens de ne pas se rendre au Liban et de le quitter.

Ces pays ont diffusé leurs déclarations malgré le fait que le calme règne dans le camp d’Ain al-Hilweh depuis jeudi, suite à un accord de cessez-le-feu entre les factions palestiniennes.

Source: Médias