Vingt personnes ont été tuées au Burkina Faso, dans une attaque lancée par des terroristes, hier, dimanche, près de la ville de Beto dans la région du centre-est, adjacente à la frontière avec l’Etat du Togo, selon des sources sécuritaires et locales .

Une source sécuritaire a déclaré ce LundI à l’AFP: « L’attaque a fait 20 morts, pour la plupart des marchands », tandis qu’un marchand parlait de 25 morts et un autre parlait de dizaines de blessés.

Fin juin, deux attentats terroristes ont eu lieu dans le nord du pays, tuant des dizaines de soldats et de volontaires dans le cadre d’un programme de soutien à l’armée burkinabé dans sa lutte contre les terroristes.

Depuis 2015, le Burkina Faso fait face à des attentats terroristes répétés par des groupes liés aux organisations Al-Qaïda et Daech, qui se sont fortement multipliés ces derniers mois, notamment après que le pays a contraint les forces françaises à quitter son territoire.

Des actes de violence répétés et continus, dans un pays qui souffre de la pauvreté et de problèmes de sécurité, ont entraîné la mort de plus de 10 000 personnes et le déplacement d’environ deux millions, selon des organisations non gouvernementales, dans l’une des pires régions intérieures en Afrique.

