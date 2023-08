Alors qu’une intervention étrangère plane au Niger, le chef d’État-major de l’armée algérienne Saïd Chanegriha rassure sur les capacités de l’armée à faire face à toute menace contre l’Algérie.

Le chef d’État-major de l’Armée nationale populaire (ANP) s’exprimait au cours d’une visite de travail à l’entreprise de rénovation et de maintenance des armes et des dispositifs électroniques en première région militaire.

« Nous sommes toujours prêts à faire face à toute menace contre la sécurité et l’intégrité de notre pays, et ce quelles que soient sa nature et son importance », a déclaré le chef d’état-major de l’ANP.

Ces déclarations surviennent alors que la situation, déjà fragile, au Niger et au Sahel en général pourrait se détériorer davantage en cas d’intervention militaire étrangère pour chasser du pouvoir les putschistes nigériens et réinstaller le président Mohamed Bazoum dans ses fonctions.

« L’ANP prête pour faire face à toute menace contre l’Algérie »

Ce dernier a été écarté du pouvoir après un coup d’État militaire qui a eu lieu le 26 juillet dernier. Ce coup de force a été condamné par de nombreux pays, dont l’Algérie, qui exigent le retour à l’ordre constitutionnel.

La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) a donné un ultimatum d’une semaine aux putschistes pour rétablir Mohamed Bazoum dans ses fonctions de président démocratiquement élu du Niger.

Mais les nouveaux maîtres de Niamey ont rejeté cet ultimatum qui a expiré le dimanche 6 août.

Un sommet extraordinaire de la Cedeao est prévu jeudi 10 août à Abuja pour discuter de la situation au Niger et de l’éventualité d’une intervention militaire.

L’Algérie s’oppose fermement à l’utilisation de la force pour chasser les putschistes pour au moins deux raisons. La première est que les interventions militaires étrangères ne règlent pas ce genre de problèmes, et la seconde est qu’une détérioration de la situation au Niger représenterait une menace pour sa sécurité.

Source: Avec TSA