De plus en plus les médias occidentaux font le constat amer de l’échec de la contre-offensive ukrainienne et tentent d’en expliquer les causes.

L’Ukraine n’a même pas pu atteindre la ligne de défense russe, admet le Wall Street Journal.

Selon le média américain, l’armée ukrainienne subit de lourdes pertes notamment dans les champs de mines.

« L’Ukraine n’a toujours pas atteint les défenses russes les plus redoutables, une série de tranchées, de pièges antichars et d’autres obstacles. Les experts militaires disent que Kiev aura probablement besoin de chars Leopard 2 et d’autres équipements fournis par l’Occident pour avancer à travers ces lignes », explique le journal.

Début août, le New York Times avait aussi parlé de forces ukrainiennes « enlisées dans de denses champs de mines, sous le feu constant de l’artillerie et des hélicoptères de combat.

Le média britannique The Telegraph rapporte pour sa part l’évaluation d’un soldat ukrainien selon lequel les Ukrainiens restent impuissants face aux drones kamikazes russes Lancet.

« Il y en a beaucoup, et ils causent beaucoup de problèmes à nos troupes, car nous n’avons pas de telles armes », explique ce soldat ukrainien selon lequel il n’existe par contre aucun équivalent du côté de Kiev.

Manœuvrable et piloté par un simple joystick, ce petit appareil détruit avec aisance des armes étrangères.

Saluant son efficacité, Vladimir Poutine a demandé d’augmenter sa production.

La CNN évoque quant à elle une contre-offensive « lente et sanglante », tandis qu’un diplomate occidental interrogé par ce média américain estime de surcroît que la perspective de voir l’armée ukrainienne faire des progrès était « extrêmement peu probable ».

Citant une source du Département américain de la Défense, le magazine américain Politico, a déploré le 8 août, que les gains ukrainiens ne se comptaient « qu’en centaines de mètres ».

