Le bureau des médias du Hezbollah a annoncé dans un communiqué que des hommes armés appartenant à des milices présentes dans la région de Kahala ont attaqué les frères, après le renversement d’un camion du Hezbollah qui venait de la Bekaa à destination de Beyrouth.

Le communiqué :

Un camion du Hezbollah venant de la Bekaa à destination de Beyrouth, s’est renversé dans la région de Kahala, et tandis que les frères concernés par sa livraison passaient des appels pour demander de l’aide et le retirer de la route pour poursuivre sa destination, un certain nombre d’hommes armés appartenant à des milices présentes dans la région se sont rassemblés, et ont attaqué le camion pour le contrôler.

Ils ont commencé à lancer des pierres puis à tirer, blessant l’un des frères qui protégeait le camion, qui a été transféré à l’hôpital, où il est décédé plus tard. Un échange de tirs a eu lieu avec les assaillants armés, tandis qu’une force de l’armée libanaise est intervenue et a empêché les hommes armés de s’approcher ou de contrôler le camion. Des contacts sont toujours en cours pour résoudre le problème existant.

Fin du communiqué

Le Premier ministre par intérim, Najib Mikati, a suivi avec le commandant de l’armée, le général Joseph Aoun, les circonstances de l’incident qui s’est produit ce soir dans la région de Kahaleh.

Le Premier ministre a appelé à accélérer les enquêtes en cours pour découvrir toutes les circonstances de ce qui s’est passé, parallèlement à la prise des mesures sur le terrain pour contrôler la situation.

Il a appelé chacun à faire preuve de sagesse et de calme, à ne pas se laisser emporter par les émotions et à attendre le résultat des enquêtes en cours. Il a souligné que l’armée poursuivait ses efforts pour calmer la situation et empêcher les choses d’évoluer négativement.

Source: Al-Manar