Le chef de mouvement de résistance yéménite Ansarullah, Sayed Abdel Malek al-Houthi, a affirmé que « l’agression contre le Yémen a « couté la vie à des dizaines de milliers de personnes ».

« La coalition saoudo-émirati-US occupe des vastes zones du pays, et contrôle les richesses du peuple yéménite en termes de pétrole et de gaz, en plus du blocus qu’elle impose contre le Yémen », a rappelé Sayed al-Houthi dans un discours le samedi 12 août.

Le chef d’Ansarullah a souligné l’agression contre le Yémen se poursuit pour la neuvième année, sous la supervision et l’intervention directe des Américains et des Britanniques, et l’exécution de leurs agents saoudiens et émiratis ».

Al-Houthi a estimé que « le problème des Saoudiens et des Émiratis, malgré le coût de l’agression contre notre peuple, est qu’ils sont soumis aux États-Unis d’Amérique et à la Grande-Bretagne ».

Nous ne resterons pas silencieux…

Sayed al-Houthi a dans ce contexte mis en garde les Saoudiens. « Ils seraient confrontés à un gros problème s’ils restaient otages de Washington, en exécutant leurs diktats ».

« Riyad ne devrait pas s’imaginer, qu’après son échec dans la guerre militaire, qu’il peut passer au plan B, en poursuivant le blocus, provoquant la famine et privant notre peuple de sa richesse ».

« La situation actuelle ne pourra jamais perdurer telle quelle… L’Arabie doit réaliser que le fait d’appliquer les diktats américains et britanniques aura des conséquences désastreuses contre elle », a-t-il prévenu.

Et de souligner : « Bien que la période actuelle assiste à une réduction de l’escalade militaire et à une ouverture à la médiation omanaise, Sanaa n’est pas inconsciente des efforts déployés par les ennemis pour atteindre leurs objectifs sataniques ».

« Nous ne pouvons pas rester silencieux face à la poursuite du blocus et de la destruction aux efforts du démembrement de notre pays ».

« S’ils veulent la paix, la voie vers la paix est claire et il n’y a pas de conditions impossibles de notre part », a conclu le chef d’Ansarullah.