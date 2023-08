Le site turque Star a révélé, le samedi 12 août, que l’organisation de renseignement de Turquie a achevé l’enquête sur les membres d’un réseau d’espionnage, affilié au Mossad, à Istanbul.

Selçuk Küçükkaya, l’un de principaux agents de ce réseau, qui travaillait sous le nom d’un détective privé pour le Mossad a été arrêté lors d’une opération menée par l’organisation du renseignement de Turquie.

Le site turc a également annoncé qu’un autre principal agent de ce réseau sous le nom d’« expert du troisième œil » avec le nom de code Taner Sezgin espionnait une entreprise et 23 personnes ayant des relations commerciales avec la République islamique d’Iran.

Tanner Sezgin, principal opérateur de ce réseau d’espionnage israélien, a travaillé pour le Mossad de 2018 à 2022.

Un acte d’accusation a été émis contre 17 accusés du réseau d’espionnage du Mossad, dont 6 ont été inculpés « d’espionnage politique et militaire » et condamnés à 15 ans de prison par le bureau du Procureur général d’Istanbul.

Küçükkaya, ayant des noms de code Jose Satia, Thomas Alfonso et Raul, a travaillé avec le Mossad et des putschistes fugitifs en Turquie entre 2018 et 2020 à Vienne en Autriche et à Rome en Italie.

Küçükkaya espionnait en recevant 90 000 euros du Mossad en espèces ou en monnaie numérique.

Il y a un mois et demi, les médias turcs ont rapporté que les membres d’un réseau d’espionnage israélien, qui espionnaient des citoyens et des entreprises affiliés à la République islamique d’Iran à Istanbul, avaient été arrêtés par l’Organisation turque de renseignement.

Les espions ont été accusés de divulguer des informations confidentielles gouvernementales et militaires au Mossad à des fins politiques ou secrètes.

Dans ce droit fil, le journal turc Sabah a rapporté que Küçükkaya et son équipe ont commis le crime d’espionnage politique en divulguant des informations confidentielles au Mossad, ce qui a mis en danger les intérêts de la Turquie.

Le journal Sabah a présenté Jenak B, Amreh B, Çengiz Ç, Ayhan Ş comme étant d’autres agents de ce réseau d’espionnage, rapportant que ces derniers ont été arrêtés et envoyés en prison pour l’espionnage politique et militaire et la divulgation d’informations confidentielles.

Selon le site Star, ces quatre accusés arrêtés ont joué un rôle clé dans l’envoi d’un colis contenant des balles et une rose blanche à l’homme d’affaires (iranien) concerné. Ils ont collecté des données sur les personnes recherchées et les transmises au Mossad.

Toujours selon Star, l’organisation de renseignement de Turquie a découvert ce réseau d’espionnage après 1,5 an.

Star a également indiqué que le principal espion de ce réseau a recueilli des informations telles que les enregistrements d’entrée et de sortie à l’étranger des membres de la famille de la personne concernée, les appels téléphoniques, les comptes bancaires ainsi que les listes de ses actifs et les a soumises au Mossad.

Source: Avec PressTV